Chelsea | paura per Kante | è svenuto in allenamento

(Di lunedì 5 marzo 2018) Nelle giornata di ieri si è disputato il big match della Premier League, in campo Manchester City e, successo da parte della squadra di Guardiola grazie ad una rete di Bernardo Silva e vittoria del campionato ipotecata. Nel frattempo emerge un retroscena sui Blues,per il centrocampista. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’due giorni prima della partita erain, soccorso dallo staff medico ha subito ripreso conoscenza, in seguito effettuati alcuni test cardiologici che hanno dato esito negativo, nessun problema dunque per il calciatore. Poiè volato per la gara di Premier League ma domenica mattina non si è sentito molto bene, da qui la decisione di Conte di non mandarlo in campo. L'articoloper: èinsembra essere il primo su CalcioWeb.