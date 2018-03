Centrodestra vince in seggio Grillo : A livello disaggregato anchenel piccolo seggio del Levante di Genova il M5S si conferma laprima forza politica, davanti ai 91 voti del Pd, agli 82 dellaLega e ai 72 di Forza Italia.

Elezioni - Umbria : I risultati - il Centrodestra vince l'uninominale - sconfitta Pd - bene M5S e Lega : Umbria La coalizione di centro destra che supera nettamente quella di centro sinistra e il Movimento 5 Stelle che contende punto a punto al Pd lo scettro di primo partito è il quadro che sta emergendo ...

Voto - Italia divisa : M5s vince a sud - il Centrodestra al centro-nord : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s Sud e isole e arriva al 31%, il centrodestra ...

FI : Centrodestra vince. Salvini : "Grazie" : 0.26 "Il centrodestra ha la maggioranza politica, quindi è il vero vincitore di una tornata elettorale in cui è in gioco il governo del Paese e non le affermazioni individuali". Così una nota del Coordinamento Nazionale di Forza Italia dopo i primi exit pool. E sempre da FI Romani sottolinea: c'è una "sana competizione" interna FI-Lega e comunque a livello di coalizione "il centrodestra è in testa". Il leader della Lega, Salvini, twitta: "La ...

Vince il Centrodestra - Salvini per la premiership. Fontana a Milano - Zingaretti a Roma : In base agli exit poll il centrodestra ha vinto le elezioni politiche con una percentuale tra il 33 e il 36%.

Berlusconi : "Se non vince Centrodestra è il caos" : "Credo che la figura di Antonio Tajani", dice poi Berlusconi a Porta a Porta, "sarebbe così importante per l'Italia, che oggi non conta niente né in Europa né nel mondo, abbiamo avuto la ...

Salvini : 5S non vincerà. La sfida è tra Renzi e Centrodestra : Roma – Salvini: Il 5S non vincerà perché non sono coalizzati con nessuno Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini rilasciate a TgCom.... L'articolo Salvini: 5S non vincerà. La sfida è tra Renzi e centrodestra su Roma Daily News.

Elezioni – La guida per un voto consapevole : 146 tra indagati - condannati - prescritti (vince il Centrodestra). 39 voltagabbana (vince il centrosinistra). Eccoli divisi per nome e per regione : Un sistema elettorale come il Rosatellum in cui si sceglie un candidato o un partito e si finisce per favorire qualcuno o qualcosa che non si immagina neanche, deve spingere l’elettore ad imbracciare l’unica arma: un voto consapevole. Così ilfattoquotidiano.it ha analizzato le storie e le biografie di tutti i candidati sia nei collegi uninominali sia nei listini bloccati del proporzionale. Ne sono venuti fuori 273 che, per motivi diversi, ...

Meloni : o vince Centrodestra o è il caos : 16.03 "Il 4 marzo o ce la fa il centrodestra o c'è il caos o l'inciucio". Così Giorgia Meloni all'iniziativa del centrodestra, a Roma, con Berlusconi e Salvini. "Sapete quanto tenessi a questa occasione unitaria. Del resto, è competenza delle donne riunire le famiglie", dice Meloni, "Alla fine abbiamo fatto la manifestazione anti-inciucio". "Chiediamo agli italiani e ai delusi di andare a votare per un governo che faccia i loro ...

Mara Carfagna ministro della Pubblica Istruzione se vince il Centrodestra : 'Berlusconi ha la ministra più bella del mondo' aveva titolato un quotidiano straniero dopo il giuramento dell'esecutivo al Quirinale. Da quel giorno sono passati quasi 10 anni , era il maggio 2008 , ...

Salvini : fascismo e razzismo non ci sono. Il Centrodestra vincerà : Il leader della Lega: "Sono stufo di incontrare operai che vengono sacrificati e massacrati per colpa di normative europee e incapacità italiane. Dobbiamo far ripartire il lavoro e bloccare i disastri del partito democratico"

Elezioni : Gasparri - vincerà Centrodestra e Bonino non farà nulla : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘Il Corriere della Sera ha una preoccupazione: piazzare da qualche parte Emma Bonino. Sembra un’agenzia di collocamento. Un giorno dicono che il centrodestra la vorrebbe addirittura premier. Adesso Presidente del Senato. Tutte ipotesi infondate”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, di FI. “Una persona che sostiene certe tesi sulla vita – prosegue il senatore forzista – sulla ...

Il Centrodestra : ''Insieme per tornare a vincere'' : ''La politica ormai stantia che ha immobilizzato il territorio deve essere definitivamente cancellata per lasciare spazio ad una svolta radicale, in grado di imprimere il cambiamento necessario alla ...

Avaaz - l'Ong legata a Soros - attacca il Centrodestra : Non deve vincere : Avaaz, l'Ong statunitense che alcuni usano definire una "creatura" del magnate George Soros, continua a postare sulle imminenti elezioni parlamentari italiane. L'ultimo appunto in ordine di tempo si riferisce all'intera coalizione di centrodestra.Sulla pagina Facebook dell'organizzazione in questione, infatti, è stato pubblicato un video che recita così: "La coalizione Berlusconi Salvini Meloni è ...