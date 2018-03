Centrodestra maggioranza relativa alla Camera e al Senato

L'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - Centrodestra prima coalizione : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Il Centrodestra rivendica la maggioranza : Mentre continuano ad arrivare le nuove proiezioni sul risultato delle elezioni parlamentari, il centrodestra continua ad apparire lontano dalla soglia del 40% necessaria a governare ma i suoi esponenti, da Lucio Malan ("avremo i numeri per l'incarico") a Renato Brunetta, si dicono convinti di riuscire a costruire una maggioranza, magari puntando agli eletti del Movimento 5 Stelle già destinati al Gruppo Misto a ...

Elezioni : De Poli - Centrodestra è maggioranza - serve stabilità : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “Spero che la coalizione di centrodestra abbia la maggioranza nel Paese, come pare dai primi dati. Questa è l’indicazione che è arrivata dagli italiani. Bisogna certamente riconoscere un risultato importante raggiunto dai Cinque stelle. Tuttavia, l’unica coalizione che possa dare risposte importanti sia il centrodestra, è l’unica alternativa per dare stabilità all’Italia e per dare ...

Exit Poll : Maggioranza Difficile - ma Vincono i 5 Stelle - Centrodestra Diviso e PD in Calo : Roma - Movimento cinque Stelle primo partito, Centrodestra avanti e Pd in Calo. E' quanto emerge dai primi Exit Poll diffusi da Opinio per la Rai. Questi i primi dati. Nel Centrodestra Forza Italia 12,5-15,5%; Lega: 12,5-15,5%; FdI 3,5-5,5%; Noi per l'Italia 1-3%. Totale 33-36%. Nel centrosinistra Pd: 20-23%; +Europa 2-4%; Insieme 0-2%; Civica Popolare 0-2%. Centrosinistra: 25,5-28,5% ...

SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Movimento 5 Stelle primo partito - Centrodestra senza maggioranza : SONDAGGI Politici ELEZIONI 2018: ultime notizie e intenzioni di voto. I dati di Bidimedia davano il Movimento 5 Stelle davanti a tutti. centrodestra lontano dal 40%(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:34:00 GMT)

Nci : Lupi - unica maggioranza possibile è con voto a Centrodestra : Noi ci chiamiamo Noi con l'Italia perché per noi la politica è servizio ai cittadini. Noi siamo convinti che al centro si vince, che il risultato di NcI sarà determinante e che saremo il punto ...

Nci : Lupi - unica maggioranza possibile è con voto a Centrodestra : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "Manca una settimana al voto e più andiamo avanti più si conferma l'intuizione che avevamo avuto: c'era e c'è bisogno di un centro all'interno della coalizione di centrodestra per renderla vincente e credibile. L'unica maggioranza possibile e credibile per l'Italia è qu