Cecilia Capriotti Fra rivelazioni shock e Filippo Nardi | supererà il televoto? Isola

Isola dei Famosi hot - Cecilia Capriotti rivela i particolari della notte di passione trascorsa col fidanzato : 'l'ho picchiato' : Cecilia Capriotti confessa agli altri naufraghi il suo bollente ritorno in Italia, ecco cosa ha detto l'attrice sulla spiaggia dell'Isola che non c'è Cecilia Capriotti dopo l'eliminazione da L'Isola ...

Isola - Cecilia Capriotti al vetriolo : 'Rosa Perrotta? È tutta rifatta. Io se ho l'orgasmo ho un'espressione...' : Cecilia Capriotti al vetriolo. L'ex naufraga, appena uscita dall'Isola dei Famosi, nel corso di un'intervista a Mediaset si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa. E non sarebbe stata affatto ...

Cecilia Capriotti rifatta? La showgirl risponde per le rime : "Se ho un orgasmo ho un'espressione" : Ora che è tornata in Italia può difendersi da sola Cecilia Capriotti, e lo fa pure bene. Mentre era in Honduras, infatti, sui social in molti si chiedevano se la showgirl fosse così in forma per merito di Madre...

