Catanzaro | ufficiale | si è dimesso il direttore sportivo Doronzo

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ilsta attraversando un momento difficile nel campionato di Serie C ma in generale tutta la stagione è stata negativa. Scossone nelle ultime ore, si èil, ecco il comunicato: “La SocietàCalcio comunica che ilPietroha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico conferitogli a inizio stagione. Una decisione sofferta, assunta con l’obiettivo di dare uno scossone al gruppo per il prosieguo del campionato. “E’ con amarezza ma con senso di responsabilità – ha affermatodialogando con il presidente Noto – che ho deciso di interrompere qui questa esperienza a. Ritengo che la squadra possa ottenere risultati più importanti di quelli conseguiti sinora e spero che questa mia determinazione possa servire, in qualche modo, a farli raggiungere”. Dal canto suo il presidente ha ...