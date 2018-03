Caso Oda | Cgil e Cisl | ' La prossima settimana arriveranno gli arretrati'

Caso Consip - scoperta la talpa : i messaggi inchiodano il maggiore Gianpaolo Scafarto : E’ il maggiore ex Noe, Gianpaolo Scafarto la «talpa» che nel dicembre del 2016 passò notizie coperte dal segreto istruttorio giornalista del Fatto Quotidiano, Marco Lillo. Le prove sono in almeno due messaggi WhatsApp che Scafarto si è scambiato con l’ex comandante del Noe di Roma, Marco Cavallo. ...

Casoria. Spara con armi vere a Capodanno e posta il video su Facebook : denunciato : Un video postato su Facebook inchioda un 40enne di Casoria, denunciato dalla polizia in stato di libertà, per i reati di spari in luogo pubblico, detenzione illegale di armi e munizioni. I fatti ...

Concerto Capodanno - Riccio : 'Sicurezza nostri figli lasciata al Caso' : Passi per le scelte sul Capodanno in Piazza, passi per il fatto che ancora non sappiamo con quale procedura amministrativa sia stata affidata l'organizzazione della festa in Piazza. Passi, ma solo per ...