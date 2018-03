Caro compagno | oggi sei triste ma è tutta colpa tua

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 marzo 2018) di Dereksei. Lo posso sentire, lo posso capire. Un po’ lo sono anche io. Io vengo dalla sinistra, quella in cui tu credi di sguazzare ancora. La sinistra non esiste più. Ma non da. Ha iniziato a perdere dieci anni fa, quando il Pd ha respinto il tesseramento di Beppe Grillo che voleva entrare nel partito per portare il suo messaggio. La sinistra ha continuato a perdere dopo il primo Vaffa-day. Lo ha snobbato, lo ha deriso. Ma quel giorno molti italiani hanno raccolto le firme per chiedervi di togliere gli impresentabili dalle istituzioni e per ripulire un pochino la politica. Il sorriso pacioccone di Romano Prodi quando Grillo gli ha consegnato le firme raccolte, poi messe in un cassetto, ce le ricordiamo ancora. La sinistra ha continuato a perdere quando Piero Fassino invitava Grillo a fare il “suo partito”. Grillo lo ha fatto. La sinistra ha perso ...