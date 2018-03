Canna-gate | Striscia la Notizia svela i nomi degli altri naufraghi che avrebbero fumato

Striscia : Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto coinvolte nel Canna-gate : Canna – gate all’Isola dei Famosi: nuove rivelazioni di Striscia su Rosa e Paola E’ appena finita una nuova puntata di Striscia La Notizia, e ci sono state clamorose altri clamorosi scoop sul caso canna – gate a L’Isola dei Famosi. Cosa è successo? In pratica Ficarra e Picone hanno mostrato il video integrale in cui Eva Henger non solo ha fatto il nome di Francesco Monte, ma anche quelli di Marco Ferri, Rosa ...

Canna gate all’Isola - Striscia svela i nomi dei naufraghi che avrebbero fumato marijuana. Ecco chi sono : Striscia la Notizia - 5 marzo 2018 Striscia la Notizia torna per l’ennesima volta sul Canna gate dell’Isola dei Famosi 2018 e decide di svelare i nomi dei naufraghi che – secondo questa versione – avrebbero fumato marijuana nella villa hondureña dove alloggiavano prima dell’inizio delle dirette di Canale 5. Da settimane ormai il tg satirico ha deciso di appoggiare Eva Henger (che per prima aveva sollevato la ...

Striscia la notizia vs Isola dei Famosi/ Chi sono quelli del quartetto segreto del "Canna-gate"? I nomi : Striscia la notizia contro Isola dei Famosi: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:57:00 GMT)

Isola dei Famosi - diretta settima puntata : rientrano in gioco due ex naufraghi. Espulsione in vista per Franco e novità Cannagate : Eliminazioni, rientri, possibili espulsioni e litigi: Sono gli ingredienti della settimana puntata de l'Isola dei Famosi. Su Leggo.it la diretta del reality show condotto da Alessia...

PAOLA DI BENEDETTO/ Eva Henger fà il suo nome nel caso Canna-gate (Isola dei famosi 2018) : PAOLA Di BENEDETTO ha reso bollente la sua esperienza all'Isola dei famosi 2018: Madre Natura sembra apprezzare costumi sempre più ridotti e Filippo Nardi non contesta. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:43:00 GMT)

Canna-gate - Striscia la notizia : ecco chi avrebbe fumato insieme a Monte : Striscia la notizia e il Canna-gate: svelati i nomi dei presunti naufraghi che avrebbero fumato insieme a Francesco Monte Striscia la notizia non molla: il tg satirico di Antonio Ricci continua la sua battaglia contro l‘Isola dei Famosi. E a distanza di settimane, ha mandato in onda – senza alcuna censura – la lunga confessione […] L'articolo Canna-gate, Striscia la notizia: ecco chi avrebbe fumato insieme a Monte ...

Isola dei Famosi - ora Chiara Nasti rompe il silenzio su "Cannagate" : Dopo settimane che non si fa altro che parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi , ma soprattutto non si fa altro che tirare in ballo nuovi testimoni, ora a parlare è Chiara ...

Alessia Marcuzzi e Cannagate/ Vladimir Luxuria : "Ha insabbiato tutto" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi nel vortice delle polemiche sull'Isola dei Famosi 2018: Vladimir Luxuria e Lisa Fusco si scagliano contro la conduttrice del reality. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:12:00 GMT)

Domenica Live/ Anticipazioni : Canna-gate cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità dalla d’Urso (4 marzo) : Domenica Live, Anticipazioni: canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 cancellato e Chiara Nasti censurata? La verità da Barbara d’Urso nella nuova puntata di oggi pomeriggio.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi sul Canna gate : 'Ha deciso di insabbiare tutto' : Vladimir Luxuria lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi per quanto riguarda il canna gate de L'Isola dei famosi . Vladimir ha confessato quelli che sono i suoi sospetti al settimanale 'Nuovo' in ...

Barbara d’Urso non parlerà più del Canna-gate? Il messaggio di Chiara Nasti : Domenica Live, perché è saltata l’ospitata di Chiara Nasti? Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate dell’Isola dei Famosi? Chiara Nasti è tornata a parlare della mancata ospitata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Dopo l’audio mandato in onda da Striscia la notizia, la fashion blogger era pronta a difendersi nel salotto della conduttrice ma […] L'articolo Barbara d’Urso non parlerà più del ...

Canna-gate - chi è davvero Eva? ?La grafia rivela la sua sincerità : Dalla scrittura di Eva Henger emerge uno spirito indipendente, autonomo e vitale, con buone doti di comunicativa e d’interazione con il mondo esterno, purché questo sia in armonia con lei. Indipendente e combattiva, non ammette intrusioni che possano intaccare la sua persona e il proprio orgoglio, per cui sa sostenere con forza, fierezza e determinazione ciò che pensa; costi quel che costi (vedi grafia essenziale nelle forme ed esente ...

Canna-gate - chi è davvero Eva? La grafia rivela la sua sincerità : Dalla scrittura di Eva Henger emerge uno spirito indipendente, autonomo e vitale, con buone doti di comunicativa e d'interazione con il mondo esterno, purché questo sia in armonia con lei. ...

Stefano De Martino / Scagionato dal Canna-gate. Definitivamente accantonato il progetto ‘Ultima fermata’? : Il ballerino Stefano De Martino, ospite questo pomeriggio a Verissimo, racconta l’esperienza a L’Isola dei Famosi ed in particolare il suo rituale post puntata.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:41:00 GMT)