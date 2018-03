Canna-gate | Striscia la notizia | ecco chi avrebbe fumato insieme a Monte

Isola dei Famosi - ora Chiara Nasti rompe il silenzio su "Cannagate" : Dopo settimane che non si fa altro che parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi , ma soprattutto non si fa altro che tirare in ballo nuovi testimoni, ora a parlare è Chiara ...

Vladimir Luxuria contro Alessia Marcuzzi sul Canna gate : 'Ha deciso di insabbiare tutto' : Vladimir Luxuria lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi per quanto riguarda il canna gate de L'Isola dei famosi . Vladimir ha confessato quelli che sono i suoi sospetti al settimanale 'Nuovo' in ...

Canna-gate - chi è davvero Eva? ?La grafia rivela la sua sincerità : Dalla scrittura di Eva Henger emerge uno spirito indipendente, autonomo e vitale, con buone doti di comunicativa e d’interazione con il mondo esterno, purché questo sia in armonia con lei. Indipendente e combattiva, non ammette intrusioni che possano intaccare la sua persona e il proprio orgoglio, per cui sa sostenere con forza, fierezza e determinazione ciò che pensa; costi quel che costi (vedi grafia essenziale nelle forme ed esente ...

Canna gate - l'audio di Striscia smaschera Nadia Rinaldi : 'Voglio starne fuori...' : Un messaggio vocale su whatsapp comprometterebbe Nadia Rinaldi, coinvolta come ex naufraga de L'Isola dei Famosi, nel Canna gate. La redazione di Striscia la Notizia è entrata in possesso dell'audio ...

