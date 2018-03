Camorra | in carcere i ' capizona' casalesi

Gaetano Di Vaio - Gomorra/ “Subii soprusi e violenze in carcere - per questo pensai di entrare nella Camorra” : Gaetano Di Vaio, produttore della serie Gomorra racconta come è cambiata la sua vita: dagli anni in collegio al carcere prima della rinascita in una Napoli difficile.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:03:00 GMT)