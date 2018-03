Calenda - Renzi? No colpe Gentiloni-Colle : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto ...

Elezioni 2018/ Emiliano : “basta Renzi - Pd sostenga governo Di Maio”. Calenda - “cosa c’entri con i Dem?” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Chi spinge a Roma Calenda e Gentiloni a preparasi al dopo Renzi : Ci sono anche imprese che non ce la fanno, non sono eccellenze, e persone e giovani che sentono su di sé la stessa condanna, e si sentono ignorati e non protetti dalla politica. Nella sostanza, è la ...

Tre ministri e un governo stabile : Minniti - Calenda - Gentiloni si proiettano sul 5 marzo. Renzi resta sul 4 marzo : Marco Minniti, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni. Due ministri, un presidente del Consiglio. Tutti e tre proiettati sugli scenari del 5 marzo. Tutti e tre con un 'cursum honorum' spendibile anche nel prossimo governo di "unità nazionale", come lo chiama il ministro dell'Interno, "governo stabile", lo definisce il premier, "alla tedesca, mi auguro sia Gentiloni a guidarlo", si è sbilanciato due giorni fa il ministro dello Sviluppo ...

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice Lorenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Emma Bonino - asse con Calenda per far fuori Matteo Renzi : ... e che voterò non con piacere ma con entusiasmo perché sanno lavorare in squadra e sono due signori, che è una grande qualità anche politica'.

Renzi affonda e il Pd scivola verso il 20%. Calenda : "Un disastro" : 'Grazie ai militanti del nostro partito che non sopportano più le polemiche interne e le divisioni e ci chiedono di lavorare sui progetti per l'Italia. Non sui nomi. E grazie ai cittadini che nei ...

Renzi affonda e il Pd scivola verso il 20%. Calenda : Un disastro : "Grazie ai militanti del nostro partito che non sopportano più le polemiche interne e le divisioni e ci chiedono di lavorare sui progetti per l'Italia. Non sui nomi. E grazie ai cittadini che nei prossimi 35 giorni ci daranno una mano". Dopo gli scontri in direzione e la frattura con la minoranza, Matteo Renzi prova a rialzare la testa e a ributtarsi nella mischia. L'obiettivo è contenere le perdite che di giorno in ...

Candidati Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti

Liste Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti

Liste Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Ma Renzi : c’è la squadra per vincere. Rottura - la minoranza si sfila : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa?

Pd - Renzi silura nomi eccellenti. E Calenda : Ci facciamo male : "Farsi del male da soli è incomprensibile". Il ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, non resta zitto. E, a poche ore dall'infuocata direzione piddì, attacca a testa bassa Matteo Renzi. A molti nel Pd non è infatti piaciuto il blitz del segretario per imporre i suoi fedelissimi nelle liste dem. Salvo sorprese sono rimasti fuori nomi "eccellenti", come il ministro Claudio De Vincenti, il senatore ...

Caos liste Pd : esclusi eccellenti La minoranza si sfila dal voto Calenda insorge : "Renzi si ravveda" : E' Caos liste nel Pd. Restano fuori, salvo sorprese, nomi eccellenti, come il ministro Claudio De Vincenti, il senatore Luigi Manconi, nonostante il lungo elenco di firme a sostegno della sua riconferma, e il deputato Ermete Realacci. Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - la pugnalata in diretta da Calenda : 'Se voto per il Pd? No - credo che...' : 'Non voterò per il Pd '. Firmato: uno dei ministri più in vista del governo di Paolo Gentiloni . Una bella pugnalata, quella di Carlo Calenda , soprattutto per Matteo Renzi che sperava di contare sull'...