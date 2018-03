Calciomercato | chiusura anticipata per le finestre di gennaio ed agosto

Chiusura Calciomercato gennaio 2018 : tutte le trattative concluse : Affari al risparmio, tanti prestiti, pochissimi colpi. Il calciomercato di gennaio si conferma nella sua versione low-profile. Eppure qualcosa di interessante, in questa sessione invernale, è successo. Rafinha all’Inter Il colpo del mercato di gennaio è senza dubbio lui, Rafael Alcantara, passato dal Barcellona all’Inter con tutte le suggestioni e i dubbi che la trattativa si porta appresso. Di certo Rafinha è un grande calciatore, ...

Politano al Napoli/ Calciomercato - rilancio dei partenopei : operazione vicina alla chiusura : Politano al Napoli Calciomercato, pressing azzurro: se D'Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull'esterno nero-verde

Il Calciomercato non stop su Sky : la diretta tv e in streaming della chiusura : Fino all'ultimo minuto" : alle 20 "Anteprima", su Sky Sport 1 HD e Sky Sport24 HD; alle 22 "Ultima Ora", su Sky Sport24 HD e Sky Supercalcio HD, per seguire gli ultimi sessanta minuti del mercato; ...

Sportitalia pronta alla Maratona per la chiusura Calciomercato con 13 ore di diretta : Una Maratona di oltre 13 ore dalla mattina fino alla chiusura delle trattative (e anche oltre) per raccontare in diretta l’ultima giornata della sessione invernale del Calciomercato 2017-2018. Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) dedica oltre 13 ore del proprio palinsesto di mercoledì 31 gennaio alla volata finale: dalle 11 di mattina fino alle 00,30 con aggiornamenti continui ...

Calciomercato Napoli - vicina la chiusura per Younes dell'Ajax : Napoli - Il Napoli è vicino a chiudere per l'arrivo in azzurro di Amin Younes . L'attaccante dell' Ajax potrebbe arrivare subito a Napoli dopo che l'Ajax ha accettato il pagamento di cinque milioni di ...

Calciomercato Roma - Emerson Palmieri al Chelsea : affare in chiusura - le cifre : Calciomercato Roma – La Roma è attesa dal difficile impegno di campionato contro l’Inter. I giallorossi dovranno cercare di conquistare i tre punti per uscire dalla crisi. La squadra di Di Francesco infatti dovrà dimenticare la seconda metà di dicembre e la prima parte di gennaio caratterizzata da risultati molto deludenti. Intanto in chiave mercato è in dirittura d’arrivo l’affare per il trasferimento di Emerson Palmieri ...

Calciomercato Cagliari - Lykogiannis ha detto sì : trattativa in chiusura : Cagliari - Riflettori sul mercato per Charalampos Lykogiannis , terzino greco classe 1993 in scadenza di contratto allo Sturm Graz . Sembra essere lui il rinforzo per la rosa rossoblù, che necessità ...