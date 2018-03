Calciomercato | anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato

Calciomercato Milan - Raiola show : ‘ombre’ anche sul futuro di Bonaventura : Calciomercato Milan, OMBRE SU Bonaventura – Momento super in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, adesso l’ultimo atto contro la Juventus. Passo in avanti anche in campionato, adesso grande attesa per il derby contro l’Inter, i rossoneri possono accorciare le distanze dal quarto posto, un risultato che non sembrava alla portata solo qualche ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : occhi anche su Toloi dell’Atalanta : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Spalletti è reduce dal ko nella gara di campionato contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare il Benevento in una partita assolutamente da non fallire. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo a rinforzare la difesa. Già bloccato per giugno De Vrij, l’olandese ha deciso di non rinnovare il contratto con ...

Calciomercato Genoa - Preziosi rifà la difesa per la prossima stagione : dopo Romero in arrivo anche Criscito : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmate successo casalingo contro l’Inter, una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione. La dirigenza si è mossa bene a gennaio sul fronte mercato ed anche per la prossima stagione sono state effettuate già delle operazioni. In ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : blindato anche Cragno : Cagliari - Alessio Cragno segue l'esempio di Faragò . Il portiere titolare del Cagliari è stato blindato dalla società di Giulini: le parti, infatti, hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del ...

Calciomercato - bomba dall’Inghilterra : “Pogba vuole lasciare Manchester - assalto Real Madrid con cifra monstre” : Che succede a Paul Pogba? Il centrocampista francese, tornato al Manchester United nel 2016 dopo l’esplosione alla Juventus, in Inghilterra non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli, gli stessi che avevano portato i ‘Red Devils’ a sborsare ben 105 milioni di euro per riportarlo a ‘casa’. La stampa inglese attribuisce questo periodo buio della carriera del ‘Polpo’ ad incomprensioni tattiche con ...

Calciomercato Manchester City : colpo Fred dallo Shakhtar Donetsk : Il brasiliano arriverà dal club ucraino dello Shakhtar Donetsk nella sessione estiva, a cui andranno oltre 50 milioni di euro. Il Manchester City è riuscito a trovare un rinforzo per il centrocampo, richiesto da Pep Guardiola. Si tratta del brasiliano Frederico Rodrigues de Paula Santos, meglio noto come Fred, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. I Citizens, secondo il Mirror, hanno raggiunto un accordo con il club ucraino per una ...

Calciomercato - retroscena Benevento : poteva prendere anche Song e Nasri : Appena sette punti in classifica dopo 23 giornate di campionato, salvezza che dista ben 13 lunghezze. Ma il Benevento non vuol saperne di mollare, nonostante ci sia una vera e propria montagna da ...

Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli - Abramovich stregato : anche PSG e Milan sulle sue tracce : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - un altro rifiuto : anche l’affare Edera è saltato (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la sessione di gennaio del club partenopeo si è chiusa con tantissime operazione sfumate(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:57:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - Sanchez in prestito all'Espanyol : FIRENZE - Carlos Sanchez Moreno è stato ceduto dalla Fiorentina all' Espanyol a titolo temporaneo. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il ...

Calciomercato Fiorentina - Sanchez all'Espanyol in prestito : FIRENZE - Carlos Sanchez Moreno è stato ceduto dalla Fiorentina all' Espanyol a titolo temporaneo. Questo il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa : le ultime su Biraschi e Carlos Sanchez : Calciomercato Genoa – Ultimissime ore di mercato in casa Genoa, l’intenzione del club rossoblù è quella di chiudere per un nuovo centrocampista, reparto che ha già subito tanti cambiamenti. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione intanto il Genoa ha deciso di mantenere in rosa il difensore Biraschi, cercato con insistenza da parte della Spal, il calciatore è stato dichiarato incedibile. Conferme sulla trattativa con la ...

Calciomercato Roma - che sorpresa : trattativa con il Manchester United per Blind : Calciomercato Roma – La Roma nella giornata di oggi ha definito la cessione di Emerson al Chelsea, non si è però concretizzata la trattativa sempre con i Blues per Dzeko. Sembra fatta per Aleix Vidal ma anche in questo caso non si è raggiunto l’accordo, la trattativa è naufragata. sorpresa nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società di Pallotta sta trattando con il Manchester United per Blind, ...