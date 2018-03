Calcio | Serie A | ecco le date della nuova stagione Svolta storica per il calciomercato

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - recupero 27a giornata Serie A : si giocherà ad aprile. Resta da definire la data del Derby Milan-Inter : La 27a giornata della Serie A sarà recuperata il 3 e il 4 aprile. È questo quanto emerso dalla riunione di Lega che si è tenuta quest’oggi a Milano. A comunicarlo è stato lo stesso Giovanni Malagò, Commissario Straordinario e Presidente del CONI. Il recupero riguarderà però solo sei delle sette partite: Resta da definire, infatti, la data del Derby Milan-Inter, per il quale si attenderà di conoscere il risultato del turno in corso di ...

Calcio - Serie A : quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo calendario : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...

Calcio - Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le possibili date e il programma. Si gioca a Santo Stefano - inizio il 19 agosto? : Giornata importante in Lega. Oggi, infatti, si farà chiarezza su quando si recupererà la 27^ giornata di Serie A rinviata ieri per la morte di Davide Astori e si parlerà anche delle date della prossima stagione. Ci sono diverse ipotesi al vaglio, vediamo quale potrà essere il Calendario per la Serie A 2018-2019 di Calcio. DATA DI inizio. La prima giornata potrebbe giocarsi o il 19 o il 26 agosto. TURNI INFRASETTIMANALI. Se ne giocherebbero ...

Albalonga Calcio (serie D) : Mariotti contento del gruppo : Mariotti: “Prestazione sotto tono, ma sono contento del mio gruppo” Roma – L’Albalonga non riesce a superare in casa i sardi del Tortolì e vede... L'articolo Albalonga Calcio (serie D): Mariotti contento del gruppo su Roma Daily News.

Calcio - serie A : per la morte di Astori rinviata la 27ª giornata - ipotesi 9 maggio : «Il Commissario Straordinario della Lega serie A, Giovanni Malagò, vista la tragedia che ha colpito il mondo del Calcio con l'improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha ...

Calcio - Serie A : rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori : La 27^ giornata della Serie A 2018 di Calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del Calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi ...

Morte Astori - Calcio a lutto : rinviata l’intera giornata di Serie A : Morte Astori: rinviata l’intera giornata di Serie A. La notizia che ha sconvolto il calcio italiano ha inevitabilmente e giustamente condizionato il campionato. La giornata non andrà in scena, anche a seguito della richiesta del presidente dell’Aic Tommasi. Dopo il rinvio della gara tra Udinese e Fiorentina, e quello dell’incontro di Marassi tra Genoa e Cagliari di mezzogiorno, la Lega Serie A ha deciso di annullare tutta la ...

Calcio - serie A : per la morte di Astori verso il rinvio della 27esima giornata : Si va verso l'annullamento della 27esima giornata di serie A a seguito della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Sono già state ufficialmente rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliar.

Pagelle/ Napoli Roma (2-4) : Alisson un muro. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A - 27^ giornata) : Pagelle Napoli Roma (2-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. Gli azzurri scivolano contro un avversario che era in difficoltà, serata da dimenticare.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Calcio - shock in serie A : Davide Astori morto nella notte in albergo - rinviata Fiorentina-Udinese : Risveglio shock per la serie A e tutto il mondo del Calcio. Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale italiana Davide Astori, 31 anni, e’ morto in nottata per cause non ancora precisate. Secondo quanto si e’ appreso, il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. Astori al momento del decesso si trovava nell’albergo ...

Calcio a 5 - 21^ giornata Serie A 2018 : Came Dosson - che rimonta! Batte la Lazio e piazza l’allungo. La Luparense aggancia l’Acqua&Sapone al secondo posto : Came Dosson in fuga al termine della 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I veneti superano in rimonta la Lazio e volano via con 4 punti di vantaggio in classifica sui più diretti rivali, regalando emozioni palpitanti ai propri tifosi in un match ricco di capovolgimenti di fronte. La Lazio, infatti, nella prima frazione va sopra di due gol con Gedson e Jorginho e la Came fa fatica a reagire, ma Bellomo a 8′ dalla ...

