Calcio | recupero 27a giornata Serie A | si giocherà ad aprile Resta da definire la data

Calcio - Malagò : "Doveroso fermarsi". Possibile recupero della giornata di campionato il 9 maggio : "Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta", "era doveroso": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Non penso che nella vita valga il detto, 'The show must go ...

Calcio - Serie A 2018 : Juventus-Atalanta rinviata per neve. Incerta la data del recupero : Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi. Il match valido per la 26a giornata di Serie A previsto oggi non si giocherà. L’arbitro Maurizio Mariani, dopo vari sopralluoghi insieme ai due dg Giuseppe Marotta e Umberto Marino e i due capitani, è stato costretto a prendere la decisione di rinviare l’incontro vista l’abbondante e incessante nevicata che si è abbattuta sull’Allianz Stadium di Torino. La ...

Calcio - Serie A 2018 : Lazio-Genoa 1-2. Diego Laxalt in pieno recupero condanna i biancocelesti : il posticipo della 23a giornata del campionato di Calcio di Serie A regala una sorpresa: il Genoa di Davide Ballardini espugna l’Olimpico di Roma in pieno recupero e batte la Lazio con il punteggio di 1-2. I biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, restano comunque terzi a quota 46, mentre i rossoblu si allontanano dalla zona calda salendo in 13a posizione con 24 punti. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Goran Pandev, al ...

Calcio : recupero di A - Sampdoria-Roma 1-1 : 22.41 La Sampdoria mastica amaro, raggiunta al 91' dalla Roma (1-1) nel recupero della terza giornata. Doriani sempre sesti, Roma quinta a -2 dall'Inter. In predicato di andare 24 ore dopo al Chelsea, Di Francesco schiera comunque Dzeko dal 1'. Il bosniaco ha subito buone chance, ma non inquadra la porta. Roma pericolosissima (Viviano salva su Nainggolan), ma passa la Samp. Al 44' mani di Kolarov in area decretato dal Var.Quando è ormai il ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Lazio-Udinese 3-0 - i biancocelesti dominano all’Olimpico il recupero della dodicesima giornata : Andato in scena all’Olimpico il recupero tra Lazio e Udinese, match rinviato nello scorso mese di novembre a causa della forte pioggia che quel giorno imperversava, valido per il 12° turno di Serie A. Successo 3-0 per i padroni di casa firmato dall’autorete di Samir al 22′, da Nani al 47′ e da Felipe Anderson all’87’. Grazie a questo risultato prosegue il grande momento dei laziali di Simone Inzaghi, terzi in ...