Calcio femminile | Finale Cyprus Cup 2018 | Italia-Spagna Programma | orario e come vederla

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : Italia-Finlandia 2-2 - le Azzurre rimontano due volte e terminano imbattute la fase a gironi : Si è concluso sul 2-2 l’ultimo match della fase a gironi della Cyprus Cup 2018 per la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le Azzurre hanno pareggiato 2-2 contro il fanalino di coda del raggruppamento A, la Finlandia, rimontando le nordiche in due circostanze, in vantaggio grazie alle realizzazioni su Calcio di rigore di Emmi Alanen al 25′ ed 51′. Le italiane però hanno dimostrato carattere riuscendo a ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : l’Italia in finale per il 1° e 2° posto. La Nazionale di Milena Bertolini continua ad incantare : Il ‘GSZ Stadium’ di Larnaca sorride alla Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini in questa Cyprus Cup 2018. Dopo il rotondo successo contro le campionessa in carica della Svizzera (3-0), le azzurre si sono ripetute infliggendo lo stesso passivo al Galles e, visto il contemporaneo successo dell’elvetiche contro la Finlandia (4-0) nel girone A, accedono alla finale di questo torneo per la prima volta. Un risultato niente ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : l’Italia cala il tris anche contro il Galles. Doppietta per Cristiana Girelli : L’Italia concede il bis nella Cyprus Cup 2018. Dopo il 3-0 all’esordio contro la Svizzera, le azzurre si impongono con il medesimo punteggio contro il Galles e consolidano la loro prima posizione nel gruppo A a punteggio pieno. A decidere oggi contro le britanniche è stata una Doppietta di Cristiana Girelli nel primo tempo e poi una rete nel finale di Greta Adami. Scatenata, dunque, Girelli che nella prima frazione indirizza subito ...

"Le ragazze sono state molto brave e con questa vittoria abbiamo fatto un importante passo in avanti nella consapevolezza dei nostri mezzi. L'aspetto positivo è aver avuto il coraggio di andarle ad aggredire alte nella loro metà campo, abbiamo fatto bene alcune ripartenze e altre meno e in alcuni momenti il pallone andava gestito un po' meglio. Adesso la squadra deve ripartire subito e resettare quanto fatto per dimostrare di essere davvero ..."

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : Italia-Svizzera 3-0 - azzurre scatenate a Larnaca e successo convincente : Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia di Calcio femminile alla Cyprus Cup 2018. La compagine allenata da Milena Bertolini si è imposta con il punteggio di 3-0 contro le campionesse in carica della Svizzera che, l’anno scorso, si erano imposte con un perentorio 6-0, grazie alle marcature di Barbara Bonansea al 4′, di Valentina Bergamaschi al 32′ e Cristiana Girelli all’87’ su rigore. Le ...

Calcio femminile - Cyrpus Cup 2018 : Italia-Svizzera - le azzurre vogliono vendicare la disfatta dell’anno scorso : Finalmente domani si comincia. La Nazionale italiana di Calcio femminile torna protagonista a cavallo di febbraio e marzo per una manifestazione internazionale di prestigio, ovvero la Cyprus Cup 2018. Un torneo che inizierà il 28 febbraio e terminerà il 7 marzo a Larnaca e vedrà le nostre azzurre sfidare il Galles, la Finlandia e le campionesse in carica della Svizzera. Reduce dal bel pareggio di Marsiglia (1-1) contro la Francia, ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : le 23 convocate di Milena Bertolini. Tanta Juventus - spicca la giovanissima Glionna : Altri match di preparazione, prima delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile, per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Le azzurre si apprestano a partecipare, infatti, all’ormai consueto appuntamento della “Cyprus Cup”, torneo internazionale (amichevole) che inizierà il 28 febbraio e terminerà il 7 marzo a Larnaca, e se la vedranno nel proprio girone contro il Galles, la Finlandia e le campionessa in ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A : Galli e Salvai che prestazione! Girelli devastante : La quattordicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. CECILIA Salvai (JUVENTUS): La classe ’93 di Pinerolo, di partita in partita, si conferma sempre più importante in fase difensiva. Ottimo senso della posizione e dell’anticipo sono le armi di una ragazza sempre più ...