Calciatore per hobby E la tranquillità come pregio e difetto

La società Crotone calcio e la squadra tutta si associa al dolore per la scomparsa del Calciatore Davide Astori : La notizia della morte del difensore Davide Astori è giunta ai giocatori del Crotone mentre erano in albergo nell’attesa di

Davide - il capitano gentile. Un «Calciatore per hobby» che amava Ligabue e l’architettura : Aveva 31 anni, faceva il calciatore. Se n’è andato nel sonno. Davide Astori era il capitano della Fiorentina. E’ stato trovato senza vita in una stanza d’albergo, al «La di Moret» di Udine, dove la squadra viola si trovava in ritiro in previsione della sfida con l’Udinese. Dormiva da solo, a trovarlo è stato un massaggiatore, preoccupato perché Astori non si era presentato all’ora prevista per la colazione pre-partita, alle 9.30. Per definire ...

Fidanzata Astori - è uno shock per Francesca Fioretti - compagna del Calciatore della Fiorentina : 1/18 Foto Instagram ...

“Essere figlia di un Calciatore di serie A per me è stato un dramma : ho denunciato papà” : «Per tutti essere figlia di un calciatore è una cosa bellissima, per me è un vero dramma. Con mio papà non ho mai avuto un rapporto. Mai passato una vacanza con lui». Sono i rimpianti di Camille, 22 anni, figlia di Christian Manfredini, ex calciatore delle giovanili della Juve, centrocampista, poi nella rosa di varie squadre di serie A, oggi allena...

Usain Bolt diventa Calciatore : «Ho firmato per un club» : «Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete con chi alle 8, ora di Londra, di martedì». Fosse un calciatore a scrivere un messaggio così ci sarebbe attesa, ma non più di tanto. In fondo il pallone è il suo mestiere. Invece il tweet viene da uno che ha usato piedi e gambe, ma in tutt’altro sport: Usain Bolt. https://twitter.com/UsainBolt/status/967821399430705152 A meno di un anno dall’addio all’atletica, l’uomo più veloce del mondo, ...

Espulsione Berardi - follia dell’attaccante : il Calciatore del Sassuolo perde la testa [VIDEO] : Espulsione Berardi – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, partite che stanno regalando grosse emozioni. In particolar modo quella tra Sassuolo e Lazio, con la squadra di Simone Inzaghi che sta dominando in lungo ed in largo, 0-3 il risultato all’inizio del secondo tempo, grande prestazione da parte di Milinkovic-Savic, autore di una doppietta, in rete anche Immobile su calcio di rigore. Poi la follia da parte di ...

'Dopo la violenza Robinho umiliò la vittima ecco perché l ex Calciatore è stato condannato a 9 anni : Robson De Souza, meglio noto come Robinho, 33enne ex attaccante del Milan e il suo amico Ricardo Falco, hanno manifestato 'un assoluto dispregio per la condizione della vittima' della violenza ...

Incidente Pisacane - paura per il Calciatore del Cagliari : Incidente Pisacane – Il Cagliari non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla sconfitta contro il Chievo, risultato pesante in chiave salvezza, adesso testa al Napoli con l’obiettivo di raggiungere un risultato positivo. Nel frattempo spavento per il calciatore Pisacane, Incidente stradale per il calciatore del Cagliari. Ferita al ginocchio destro per il difensore ma per fortuna niente di ...

Mihajlovic ripercorre la sua esperienza alla Sampdoria da Calciatore e allenatore : parole al miele per i colori blucerchiati : In occasione del suo 49° compleanno, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Samp Tv’. Il tecnico serbo ha ripercorso la sua esperienza nel club blucerchiato prima da giocatore e poi da allenatore: “La Samp per me ha sempre rappresentato una tappa importante nella mia carriera di giocatore e di allenatore perchè sono stato qua 4 anni bellissimi. Mi sono rilanciato in questo ambiente, ...

Venezia - Calciatore salta match dell'anno per donare midollo osseo : Ha rinunciato alla partita più importante del campionato per donare il midollo spinale. Così Fabio Caramel, calciatore dilettante dello Spinea nel Veneziano, che ha scelto di aiutare una donna malata con l'85% di compatibilità con il suo midollo osseo. Il 25enne ha parlato di questa decisione sul Gazzettino: "Lo scorso dicembre sono stato contattato perché le mie caratteristiche fisiche sono idonee con una persona che adesso ha ...

