Cade nella neve vicino al seggio | 70enne salvato dalla polizia municipale

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : tre medaglie azzurre! Davide Di Veroli oro nella spada - Claudia Memoli e Martina Favaretto sul podio nel fioretto : La seconda giornata degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia) regala tre medaglia all’Italia nella categoria under 17. Davide Di Veroli conquista l’oro nella spada, mentre nel fioretto femminile arriva l’argento di Claudia Memoli e il bronzo di Martina Favaretto. Partiamo dalla spada dove Davide Di Veroli si conferma campione europeo dopo una gara dominata. L’atleta romano ha aperto subito ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : prima medaglia azzurra. Sara Maria Kowalczyk bronzo nella spada : L’Italia conquista la prima medaglia agli Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha vinto il bronzo nella prova di spada femminile nella categoria Cadetti. La spadista campana ha superato prima i gironi di qualificazione, poi ha superato la finlandese Saavalainen (15-7), l’ungherese Kolczonay (15-10) e la russa Bekmurzova (15-12). Ai quarti Kowalczyk si è aperta la ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada si consola con il bronzo. La Repubblica Ceca Cade per 6-4 nella finale per il terzo posto : Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo nell’Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La squadra nordamericana si è consolata così dalla sconfitta nella semifinale contro la Germania. I giocatori con la Foglia d’Acero sul petto hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca per nella finalina per il terzo posto, riscattando in parte la delusione per essere rimasti fuori dalla finale. Un bronzo che permette al Canada, che era reduce da ...

Maltempo : Cade un albero nella caserma di polizia di San Sabba : La notte scorsa all’interno del comprensorio del Commissariato di polizia di San Sabba è caduto un albero di grosse dimensioni che “per fortuna non ha causato danni a persone o mezzi in transito. Si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto al taglio dell’albero che nella caduta aveva coinvolto anche un cavo elettrico”. Lo rende noto un comunicato della Silp-Cgil. “Nelle ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Martin FourCade rompe la maledizione! Oro nella mass start in volata su Schempp. Hofer e Windisch indietro : Martin Fourcade ha trionfato nella mass start a PyeongChang 2018. Secondo oro individuale per il francese, come a Sochi, ma questo ha un valore maggiore. Il transalpino ha infatti rotto una maledizione, vincendo in un format di gara a lui spesso indigesto nelle gare da medaglia (due argenti alle Olimpiadi, un oro e un argento in sette partecipazioni ai Mondiali). Una vittoria d’autorità, arrivata in modo insolito. Non in solitaria ma ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono sorprendere nella mass start. Duello FourCade-... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch possono sorprendere nella mass start. Duello FourCade-Boe per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegna l’ultimo titolo individuale, la prova con partenza in linea metterà in palio le tanto ambite medaglie. Sarà il giorno del Duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe, tanto annunciato alla vigilia dei Giochi e poi mai consumato? Il francese e il norvegese sono i grandi favoriti ma sono tanti gli uomini che ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti in caccia di Martin FourCade e Johannes Boe nella mass start : Dopo la prova odierna dedicata alle donne, domani si chiuderà anche il programma maschile delle gare individuali di Biathlon con la mass start alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima resa dei conti tra i due grandi sfidanti attesissimi alla vigilia Johannes Boe e Martin Fourcade, che per ora hanno conquistato un oro a testa, mentre nelle altre due gare disputate non sono riusciti a salire sul podio. Tra i due, ci sono già ...

Antonella Clerici - contratto in sCadenza con la Rai : cosa farà dopo Sanremo Young? : FUNWEEK - La vita di Antonella Clerici sta per cambiare. Entro l'estate si deciderà il futuro della conduttrice, decisa a voltare pagina. In vista della scadenza del suo contratto con la Rai, la ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Martin FourCade spreca - Johannes Boe medaglia d’oro nella 20 chilometri! : Dopo la delusione di sprint e inseguimento, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è arrivato il grande giorno di Johannes Boe. Il giovane norvegese, grande sfidante di Martin Fourcade in Coppa del Mondo, ha vinto la medaglia d’oro nella 20 chilometri individuale di Biathlon, pur con una gara tutta in salita che pareva averlo escluso dalla lotta quantomeno per il successo dopo che già nel primo poligono aveva mancato un bersaglio. ...

Uomo sta mezz'ora seduto sul water : l'intestino gli Cade nella tazza : Ha passato più di mezz'ora seduto sul water, mentre cercava di andare di corpo e allo stesso momento compulsava lo smartphone. Ad un certo punto ha avvertito una strana sensazione al basso ventre e ha chiamato l'ambulanza grazie al telefonino che stringeva tra le mani. Giunto in ospedale nella città

Antonella Clerici lascia la Rai? Il suo contratto sCade a giugno : Antonella Clerici dice addio alla TV pubblica? Antonella Clerici lascia la Rai? Forse sì, forse no. Al momento le certezze sono due. Il suo contratto con Viale Mazzini scade a giugno 2018. Ma la conduttrice di RaiUno sembra avere una visione molto chiara del suo futuro. A spiegarlo è la stessa Clerici in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi e ripresa in data 14 febbraio 2018 dall’agenzia di stampa online Askanews. Ecco, ...

Venezia : nella notte a fuoco un taxi acqueo - imbarCadero chiuso : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) – La notte scorsa poco prima delle ore 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa lagunare per l’incendio di un taxi acqueo a noleggio a Sant’Alvise a Cannaregio presso l’imbarcadero ACTV a Venezia. I residenti del posto hanno avvertito la sala operativa del 115 dopo aver sentito uno scoppio e visto le fiamme dell’imbarcazione. La squadra ha spento l’incendio ...