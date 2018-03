Cade in acqua e se ne perdono le tracce | scattano le ricerche

“Non mi sento bene - aiuto”. Colpito da un infarto - Cade dal ponte mentre fa jogging. Un volo terribile - giù nell’acqua gelata. Ma per quest’uomo il destino ha in serbo una sorpresa assurda e miracolosa : Stava facendo jogging intorno a casa, come sempre per tenersi in forma e non rimanere tutta la giornata a poltrire sul divano. All’improvviso, però, ecco che si accorge che qualcosa non andava: Steve Martin, un uomo di 43 anni di Torpoint in Inghilterra, si era infatti reso conto di non sentirsi affatto bene. A quel punto, aveva così cercato di riavvicinarsi alla sua abitazione il prima possibile, così da poter eventualmente ...

Salva l'amico caduto nel lago gelato - ma scivola e Cade in acqua. Anthony muore a 11 anni : Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di Salvare il suo amichetto di 12 anni caduto in un laghetto congelato. La tragedia si è consumata nel Queens a New York. I due ragazzi, Anthony Perez, 11 anni e Juan Umpierrez, 12 anni, stavano giocando in un parco quando Juan è caduto in acqua.Secondo la ricostruzione delle autorità, Anthony ha cercato di tirarlo fuori ma è scivolato ed è caduto lui stesso ...

Si apparta per i bisogni - ma Cade in acqua e rischia di annegare : Genova - Si è appartato per un bisogno ma dopo essersi abbassato i pantaloni è scivolato in acqua rischiando di annegare. È successo questa mattina al Porto Antico di Genova, nei pressi della Nave ...

"Sono il tecnico dell'acqua - mi dia i gioielli" : scopre il truffatore e muore Cadendo dalle scale : Ha sventato la truffa del finto tecnico dell'acqua, ma per riprendere i suoi gioielli è morto cadendo dalle scale di casa. E' Giacomo Lazzarotto, 81enne, l'uomo morto nella serata di ieri in via Parini a...