Cadavere con la testa mozzata trovato in un' auto

Trovato Cadavere con testa mozzata : Giallo a Olbia dove stamani in un cantiere edile alla periferia della città è stato Trovato il cadavere di un uomo con la testa mozzata . Sul posto i carabinieri e la polizia di Olbia, insieme al ...

Reggio Calabria - uccide il marito nel sonno con una roncola : Cadavere scoperto dal figlio : Reggio Calabria, uccide il marito nel sonno con una roncola: cadavere scoperto dal figlio Il cadavere dell’uomo scoperto dal figlio della coppia solo alcune ore dopo. Per gli inquirenti l’omicidio sarebbe da ricondurre a rancori e dissapori tra i due coniugi dopo la morte di un altro figlio.Continua a leggere Il cadavere dell’uomo scoperto dal […] L'articolo Reggio Calabria, uccide il marito nel sonno con una roncola: ...

Scoperto in un pozzo il Cadavere di un uomo nel Barese. Si cerca un agente immobiliare con cui aveva avuto un litigio : Il cadavere di un uomo, probabilmente Simone Martucci, è stato trovato in un pozzo nelle campagne di Noci, nel Barese. Si tratta di una delle due persone di cui non si avevano notizia da giovedì: un commerciante 47enne e un agente immobiliare di 27 anni che avevano litigato. Martucci era titolare di un negozio di articoli sportivi.L'altra persona è attualmente ricercata dagli investigatori. Il corpo, a quanto si apprende, ...

”Purtroppo è lei…”. Choc in spiaggia in Molise : passeggia sul bagnasciuga e scopre un Cadavere. Gli esami confermano i sospetti della polizia : Il cadavere trovato nel pomeriggio di martedì sulla spiaggia di Termoli è quello di Annamaria Tabellione, la donna di 55 anni scomparsa dalla frazione Musellaro di Bolognano (Pescara) dallo scorso 9 febbraio. A portarla a riva la forte mareggiata che in questi giorni si sta abbattendo sulla costa del centro adriatico. A dare l’allarme alla polizia è stato un uomo che passeggiava lungo il litorale Nord nonostante il cattivo tempo: ...

Roma - Cadavere allo Stadio Flaminio : convalidato l'arresto del cingalese : Il gip del Tribunale di Roma ha confermato il carcere per Arachchillage Don Sangapala, detto 'Thirisanà, il 39enne dello Sri Lanka, accusato dell'omicidio di Sulin Wickrmasingha, detto 'Charliè, il ...

Pamela Mastropietro - seconda autopsia : “Cadavere sezionato in modo apparentemente scientifico” : Il lavoro di chi indaga sulla morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati ritrovati in due trolley, appare molto più che complicato. “I primi esiti degli espletati accertamenti medico-legali non hanno consentito di raggiungere risultati altamente significativi sul piano probatorio” fa sapere il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio. Questo “perché mancano tracce di sangue e di urina sui resti del ...

Viola il Cadavere della concorrente del Grande Fratello e si giustifica : 'Avevo perso il lavoro' : L'uomo non ha negato di averlo fatto , d'altronde le prove sono schiaccianti, ma ha cercato di giustificare il suo comportamento: "Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a ...

Udine - uccide la fidanzata 21enne e poi vaga in auto col Cadavere : confermati domiciliari : Udine, uccide la fidanzata 21enne e poi vaga in auto col cadavere: confermati domiciliari Francesco Mazzega, 37 anni di Muzzana del Turgnano (Udine), accusato dell’omicidio della fidanzata Nadia Orlando, 21 anni, resterà ai domiciliari, col braccialetto elettronico. Questa la decisione della Corte di Cassazione.Continua a leggere Francesco Mazzega, 37 anni di Muzzana del Turgnano (Udine), […] L'articolo Udine, uccide la fidanzata ...

Cadavere nello Stadio Flaminio; Vaccini - polemica Raggi-Lorenzin; Franceschini con l'arena San Cosimato - : 'Dopo il grande successo di pubblico del Festival del Flamenco, con 2.500 spettatori per 5 spettacoli- ha detto Dosal- sono certo che anche il festival Equilibrio avrà un risultato simile'. 2 ...

Pamela Mastropietro - all’arrestato contestato il vilipendio di Cadavere : in casa trovati coltelli : C’è anche il vilipendio di cadavere tra le ipotesi di reato a carico di Innocent Oseghale, l‘uomo in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere per la morte di Pamela Mastropietro. Il corpo della 18enne romana, allontanatasi da una comunità di Corridonia, è stato trovato smembrato e chiuso in due trolley nelle campagne del Maceratese. Vari coltelli di grosse dimensioni sono stati sequestrati dai carabinieri del Ris ...

