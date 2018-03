Borse asiatiche in rosso - Tokyo -0 - 66% : Lo scenario globale è inoltre appesantito dai timori di una Federal Reserve più aggressiva del previsto nella politica monetaria tanto da far temere ben quattro rialzi dei tassi nel corso del 2018 e ...

Le Borse asiatiche avviano l'ottava in retromarcia : Avvio di ottava in rosso per i principali listini asiatici . Gli investitori hanno optato per la cautela in scia all' esito incerto delle elezioni politiche in Italia e alle stime sulla crescita della ...

Giornata pesante per le Borse asiatiche : Teleborsa, - Tokyo chiude la Giornata al ribasso , insieme alle altre piazze asiatiche, dopo le perdite accusate da Wall Street. L'indice Nikkei ha perso il 2,50% finendo a 21.181 punti mentre il più ...

Giornata pesante per le Borse asiatiche : Tokyo chiude la Giornata al ribasso , insieme alle altre piazze asiatiche, dopo le perdite accusate da Wall Street sull'intenzione di Trump di imporre nuovi dazi su acciaio e alluminio . L'indice ...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo sconta anche il dato sulla produzione : Giornata no per i mercati asiatici, soprattutto per la borsa giapponese , che accusa anche il pessimo dato sulla produzione industriale , scesa a gennaio più delle attese del 6,6%. Più in generale le ...

Borse asiatiche in rialzo : Continuano gli acquisti sulle principali Borse asiatiche, sulla scia della buona performance messa in atto da Wall Street, nella seduta di venerdì. A Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato le ...

Borse asiatiche ferme per il Capodanno lunare. Bene Tokyo : Positive le poche Borse asiatiche che oggi hanno contrattato , in una sessione caratterizzata da volumi sottili per la chiusura di Shanghai, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore e Seul ,...

Tokyo maglia rosa tra le Borse asiatiche. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Teleborsa, - Il buonumore di Wall Street contagia anche l'azionario asiatico , oggi orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte Chiuse per il Capodanno lunare . A Tokyo l'indice Nikkei ha ...

Tokyo maglia rosa tra le Borse asiatiche. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Il buonumore di Wall Street contagia anche l'azionario asiatico , oggi orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte Chiuse per il Capodanno lunare . A Tokyo l'indice Nikkei ha terminato con un ...

Borse : affondano le asiatiche - Europa peggiora. Persi 5mila miliardi : MILANO - Ore 14:00. Ieri sera Wall Street è entrata ufficialmente in una fase di 'correzione', avendo perso più di dieci punti percentuali dall'utimo picco che era stato toccato il 26 gennaio: da ...

Borse asiatiche a picco sulla scia di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi: l'indice Composite ...

Borse asiatiche giù dopo il crollo di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borse asiatiche in picchiata sulla scia di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che ...

Borse asiatiche giù dopo il crollo di Wall Street : Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi con Shanghai che affonda del 4,95%, Hong Kong del 3,5% e Shenzhen del 3,3%. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d'acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di ...