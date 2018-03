Borsa parte a -2% poi limita i danni | Mediaset giù Spread a 144 punti

De Benedetti riparte con il Pd I conti in tasca all'Ingegnere Borsa - i titoli in rialzo dal 2013 a oggi : Di Carlo De Benedetti è nota la “sintonia politica” col Centrosinistra, ma alla Borsa più che questo pur importante particolare interessano i risultati. Così i titoli del gruppo sono tornati a salire dopo la decisione di uscire dalla scommessa, in perdita, rappresentata da Sorgenia (settore energia) per concentrare gli sforzi sul rilancio dell’industria (Sogefi), dell’editoria (Gedi) e della sanità privata (Kos), in portafoglio a Cir, ...

Borsa parte di slancio - nonostante euro sopra 1 - 25. A Milano bene Eni : La moneta unica si è portata ai massimi dal novembre 2014 rispetto al dollaro ma non impedisce ai mercati di salire incoraggiati da Wall Street. A Piazza Affari sono gettonate le azioni del cane a sei zampe dopo i conti. bene Fca nell'attesa della quotazione di Magneti Marelli...

Borsa Europa parte debole - Londra -0 - 1% : ANSA, - MILANO, 2 FEB - Primi scambi in terreno marginalmente negativo per i mercati azionari europei: Londra in avvio cede lo 0,1%, Francoforte e Parigi lo 0,3%.

Borsa : Europa contrastata nel giorno della Bce - Milano parte bene con St e banche : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Borse europee in ordine sparso, mentre sale l'attesa per le indicazioni che a meta' giornata dara' la Banca centrale europea in tema di politica monetaria. A Davos, inoltre, oggi e' previsto il discorso del presidente americano, Donald Trump, che dovrebbe commentare anche le ultime decisioni annunciate in tema di dazi. Gli investitori ...

Borsa : Europa parte debole ma Milano tiene con Leonardo e utility : ... oggi saranno da seguire i dati finali sull'inflazione europea di dicembre, importanti alla luce delle possibili modifiche alla view sull'economia della Bce e quindi alle decisioni di politica ...

Borsa : partenza soft per Milano - euro resta sorvegliato speciale : ...22 nei confronti del biglietto verde, mentre sale sempre piu' l'attesa per le decisioni che nei mesi venturi prenderanno le principali banche centrali del mondo. Sulle prime battute Francoforte ...

Fca riparte in Borsa a nuovi massimi : Intanto l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, in un'intervista a Bloomberg, in attesa della conferenza stampa a Detroit, afferma che la metà delle auto prodotte nel mondo entro il 2025 ...

Borsa : Europa parte in rialzo in scia a record di WS - a Milano vola di nuovo Fca : ... dopo la pubblicazione delle minute della Banca centrale europea, nelle quali e' indicato che l'istituto potrebbe cambiare guidances in questi primi mesi del 2018 se l'economia europea continuera' a ...

Borsa - partenza boom nella prima settimana 2018 : Tra gli investitori si rafforza la convinzione che il 2018 sarà un anno favorevole per l'economia mondiale, come dimostrano i dati macro che vengono snocciolati uno dopo l'altro, come certificano l'...

La Borsa parte piatta : pesa il super-euro : ... l'evoluzione delle operazioni speculative che sfruttano le differenze tra i tassi di interesse nel mondo, prendendo a prestito denaro nei mercati in cui costa meno e impiegandolo laddove ci sono ...