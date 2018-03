Borsa Italiana & Elezioni Milano | news | Mediaset a -5 | 5% | spread a 140 punti base 5

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 517,7 milioni, pari al 18,...

Borsa Italiana OGGI/ Milano - news : chiusura a -2 - 39% - Exor a -6 - 08% (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Fca a -5 - 5% - Saipem a -3% (2 marzo 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:56:00 GMT)

Borsa Italiana OGGI/ Milano - news : Fca a -5 - 9% - Exor a -4% - 2 marzo 2018 - : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario.

Borsa Italiana OGGI/ Milano - news : Fca a -5 - 9% - Exor a -4% (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Borsa Italiana OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte rialzo il controvalore degli scambi dell'1/03/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana , risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,76 miliardi di euro, con un incremento del 13,01%, rispetto ai ...

Borsa Italiana OGGI/ Milano - news : chiusura a -0 - 7% - Luxottica a +5 - 15% (1 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:41:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Luxottica a +5 - 3% - Stm a -3 - 5% (1 marzo 2018) : Borsa Italiana news . Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:49:00 GMT)

UBI Banca e Confindustria selezionano 21 aziende per ELITE di Borsa Italiana : Tre protagonisti dell'economia del Paese hanno deciso di fare sistema per supportare i processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese

UBI Banca e Confindustria selezionano 21 aziende per ELITE di Borsa Italiana : TeleBorsa, - Tre protagonisti dell'economia del Paese hanno deciso di fare sistema per supportare i processi di innovazione e digitalizzazione delle imprese. Si tratta di UBI Banca , Confindustria e Borsa Italiana . In particolare UBI ...