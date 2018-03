Bimba disabile morta soffocata | chiesto il processo per l' insegnante

Furbetti del parcheggio - nonno di una Bimba disabile lancia il gruppo Fb "Sofia non tace" : L'idea partita dal Bresciano. Sul social decine di foto con le soste irregolari "per diffondere una cultura basata sul rispetto

Furbetti del parcheggio - nonno di una Bimba disabile lancia il gruppo Fb : "Sofia non tace più" : L'idea partita dal Bresciano. Sul social decine di foto con le soste irregolari "per diffondere una cultura basata sul rispetto

Saronno - non c’è prof per accompagnare la Bimba disabile : scuola annulla la gita. Preside : “Garantire sicurezza della classe” : E’ scontro tra i genitori di una bambina disabile di 13 anni e l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Saronno. A mandare su tutte le furie la mamma e il papà di Gaia (nome di fantasia) affetta dalla rarissima sindrome di “Smith Magenis” sarebbe stata la decisione della scuola di garantire in primis la sicurezza della classe revocando una gita di tre giorni in Toscana alla quale anche la ragazzina avrebbe dovuto partecipare. Un provvedimento preso ...