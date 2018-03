Biathlon | Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Biathlon - Coppa Italia Tesero : i risultati della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la settima tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, nello scenario di Tesero (TN). Il programma di gare prevedeva la sprint nella giornata di sabato e il successivo inseguimento nella prova disputata ieri: diverse le assenze nelle categorie giovani e juniores, dal momento che gli azzurri saranno impegnati da oggi nei Campionati Mondiali Giovanili di Otepaa (Estonia). Dominio dell’intero podio della categoria ...

Biathlon - Coppa Italia Bionaz : i risultati della mass start e della sprint : La Coppa Italia Fiocchi 2017/18 ha fatto tappa a Bionaz con il programma del weekend che prevedeva nella giornata di sabato la prima mass start stagionale. Alla prima gara di Coppa Italia per loro quest’anno essendo fermo il circuito di Ibu Cup, si impongono Ginevra Rocchia (Entraque) e Saverio Zini (Esercito) nella categoria junior/senior. Al femminile il podio risulta completato dall’alpina di Champorcher Samuela Comola al secondo ...

Biathlon - Coppa Italia Valdidentro : i risultati della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la tappa valtellinese della Coppa Italia Fiocchi a Valdidentro, con il programma che prevedeva la sprint e l’inseguimento. Nella mattinata di sabato è andata in scena la quarta sprint stagionale, con qualche raffica di vento fa da cornice sulla pista Viola del Centro di Valdidentro. Grazie alla vittoria con un doppio 0, Martina Vigna (Entraque) accorcia di qualche punto il distacco dalla leader di categoria ...

Biathlon - Campionati Italiani Bionaz : i risultati delle staffette e dell’individuale valida per la Coppa Italia : Nel weekend scorso sono andati in scena a Bionaz (Aosta) i titoli Italiani giovanili a staffetta della stagione 2017/18, seguiti nella giornata di domenica dall’individuale valida per la Coppa Italia. Per quanto riguarda le staffette, nella categoria aspiranti maschili la vittoria va alla squadra delle Alpi Occidentali con Matteo Vegezzi Bossi, Thomas Daziano e Stefano Canavese, l’argento a Simone De Marco, Denis Muscara’ e ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade vince e allunga a +54 su Johannes Boe - Hofer sempre ottavo : Vittoria di capitale importanza quella della 15km con mass start di Anterselva per il campione del Mondo in carica Martin Fourcade. Il francese, infatti, con questo successo allunga in Classifica sul diretto rivale, il norvegese Johannes Boe che, solo sesto oggi, si ritrova ora a -54 dalla vetta. In terza posizione resiste lo sloveno Jakov Fak che vede avvicinarsi il russo Anton Shipulin a sole 7 lunghezze. Fak rispetto alla seconda posizione, ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : tra Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina ci sono appena 15 punti - Wierer ancora al terzo posto : La spettacolare 12,5km mass start di oggi ci propone una Classifica della Coppa del Mondo di Biathlon quanto mai equilibrata. La slovacca Anastasiya Kuzmina, infatti, con il secondo posto oderno si porta ad appena 15 lunghezze dalla capofila, la finlandese Kaisa Makarainen. Quest’ultima, grazie ad una rimonta rabbiosa nel finale, conquista punti pesanti e mantiene un minimo di margine sulla prima rivale diretta. Al terzo posto assoluto ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade rimane in vetta - ma Johannes Boe si porta a soli 32 punti : La vittoria odierna, ottava stagionale, lancia il norvegese Johannes Boe sempre più in scia al campione del Mondo in carica, il francese Martin Fourcade, distante appena 32 punti. Alle loro spalle, il vuoto, con la terza posizione dello sloveno Jakov Fak lontana anni luce, esattamente 304 punti. Tutta la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 è stata un discorso a due Boe-Fourcade e la graduatoria lo conferma in maniera inequivocabile. Il primo dei ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Johannes Boe di un altro pianeta! Domina l’inseguimento davanti a Martin Fourcade - azzurri indietro : Implacabile, mostruoso, di un altro pianeta. Non ci sono altri termini per definire la prestazione messa in scena da Johannes Boe nell’inseguimento di Anterselva. Il norvegese ha letteralmente Dominato, stravincendo davanti al rivale Martin Fourcade. È stata una gara perfetta, condotta dall’inizio alla fine, senza alcun errore al tiro. Un trionfo totale, l’ottavo della stagione, continuando a tenere il fiato sul collo di ...

Biathlon - Dorothea Wierer in lotta per la Coppa del Mondo di inseguimento! Terza nella generale - l’azzurra sogna : La stagione di Dorothea Wierer si sta rivelando superlativa per il momento. L’azzurra si è scatenata oggi durante l’inseguimento di Anterselva, ha conquistato uno spettacolare secondo posto di fronte al proprio pubblico e la classifica di Coppa del Mondo le sorride. La 27enne è infinita seconda nella speciale graduatoria riservata alle pursuits: 209 punti proprio come la slovacca Anastasiya Kuzmina (che ha ottenuto migliori ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile Biathlon 2018 : ancora davanti Kaisa Makarainen - ma Dorothea Wierer sale a -55 punti dalla finlandese : Grande assembramento in vetta alla Classifica della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon per quanto riguarda le donne. Se tra gli uomini da inizio anno vediamo un dominio di due soli atleti (Martin Fourcade e Johannes Boe) tra le donne comanda la finlandese Kaisa Makarainen che sale a quota 544 punti, mentre al secondo posto, distante 21 punti, c’è la slovacca Anastasiya Kuzmina. Al terzo posto, in rimonta, troviamo la nostra Dorothea Wierer a ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Martin Fourcade mantiene la vetta - ma Johannes Boe è sempre in scia : Sono appena 38 i punti di distacco tra il leader della Classifica di Coppa del Mondo di Biathlon 2018, il francese Martin Fourcade, e il suo grande rivale di questa stagione, il norvegese Johannes Boe, in grado di vincere, proprio davanti a “Mister Biathlon” la sprint di Anterselva di oggi. Per fare capire il dominio assoluto di questi due grandi campioni, basta calcolare il loro vantaggio sul terzo della graduatoria generanel. Lo ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen resiste al comando - Dorothea Wierer recupera qualche punto : Con la sprint femminile, si è aperto il fine settimana di Anterselva valido per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff, che ha preceduto Laura Dahlmeier e Anais Bescond. Settimo posto per Dorothea Wierer, che ha difeso il terzo posto in classifica generale andando anche a rosicchiare qualcosa a Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina, rispettivamente in prima e seconda posizione. Da qui alla ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Tiril Eckhoff torna alla vittoria - un errore di troppo per un’ottima Dorothea Wierer : Mai tra le prime 20 nelle (poche) gare individuali disputate in stagione: Tiril Eckhoff, però, ha sfoderato nella sprint di Anterselva (Italia), sesta tappa del Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, una prestazione di quelle cui era attesa da tempo, conquistando la quinta vittoria della carriera tra Mondiali e Coppa. Le italiane si sono dimostrate competitive, con Dorothea Wierer tra le 10 e ottimi segnali anche da parte delle ...

