BIANCA ATZEI Nadia Rinaldi | Cecilia Capriotti | Paola di Benedetto le fanno il verso

ELENA MORALI/ Pace con BIANCA Atzei. Il fidanzato Scintilla preoccupato per la sua salute? (Isola 2018) : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Isola dei famosi - il dramma umano di BIANCA ATZEI : massacrata dagli altri naufraghi - coalizzati contro di lei : All' Isola dei famosi , momenti drammatici per Bianca Atzei : tutti i naufraghi, o quasi, si schierano compatti contro di lei in attesa del verdetto sull'eliminazione. Paola di Benedetto, Filippo ...

Isola dei Famosi - BIANCA ATZEI presa di mira : 'Passa sempre per la vittima' : Paola di Benedetto, Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti aspettano di scoprire chi tornerà sull'Isola. I quattro infatti, dopo essere stati eliminati dal televoto, hanno la possibilità di ...

Isola dei Famosi : BIANCA ATZEI tra pianti e sospetti - ma per i bookmaker è la numero uno : Ha vissuto una settimana difficile, tra le razioni dimezzate di cibo, le crisi di pianto e i sospetti degli altri concorrenti, ma Bianca Atzei resiste in cima alle preferenze dei bookmaker. La ...

BIANCA ATZEI eliminata all’Isola dei Famosi 2018? Anticipazioni 5 marzo : la lite tra Francesca Cipriani e Jonathan : Bianca Atzei eliminata all'Isola dei Famosi 2018? La verità presto verrà a galla insieme alla nuova diretta del reality show di Canale 5 che, lo ricordiamo questa volta andrà in onda al lunedì ancora una volta per scappare da Il Commissario Montalbano e dalle repliche in onda da domani su Rai1. Risultato? L'Isola dei Famosi continua a traslocare e i naufraghi si troveranno ad affrontare un giorno prima il fatidico momento: Alessia Mancini, ...

Isola dei Famosi : la reazione di BIANCA ATZEI al rientro di Elena : Elena Morali torna sull’Isola: le parole di Bianca Atzei Ancora piccole scaramucce tra Elena Morali e Bianca Atzei. Le due naufraghe sembrerebbero non aver trovato ancora un punto d’incontro. Dopo le accuse della scorsa settimana mosse dall’ex Pupa alla cantante, considerata una persona che cambia idea facilmente sui concorrenti, gli equilibri sull’Isola sembrerebbero essersi rotti. In queste ore, come riportato sul ...

ELENA MORALI/ Scintilla in sua difesa sui social : "smaschererà BIANCA Atzei" (Isola dei Faosi 2018) : ELENA MORALI ha diviso il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 a metà. Il fidanzato Gianluca Furbelli intanto la difende e punta il dito contro Bianca Atzei: chi ha ragione?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:06:00 GMT)

BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con Elena Morali - la cantante in lacrime (Isola dei Famosi 2018) : BIANCA ATZEI ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:20:00 GMT)

Isola 2018 - BIANCA ATZEI lascia il programma? La concorrente è in crisi : Bianca Atzei lascerà l'Isola dei famosi 2018? Ieri la cantante si è lasciata andare in un pianto disperato e tutto per la discussione avuta con Elena Morali, durante la diretta di martedì sera. Sì, quella discussione che Alessia Marcuzzi non ci ha fatto sentire e che ha interrotto parlando del televoto, e ha pure invitato le due a non litigare, come se in un reality show le discussioni non ci siano mai state. Sono bastati pochi secondi per ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CHIARA NASTI QUERELA STRISCIA/ Filippo Nardi contro BIANCA ATZEI : “è una manipolatrice” : ISOLA dei FAMOSI 2018, spuntano nuovi dettagli sulla notte bollente che due naufraghi impegnati avrebbero trascorso in Honduras. Bianca Atzei sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:34:00 GMT)

Isola - giorno 39. Filippo Nardi cambia idea su BIANCA ATZEI : «E’ molto manipolatrice» : Isola dei Famosi 2018 - Paola e Filippo All’Isola dei Famosi 2018 sono sbarcate – di nuovo – Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti. Le due sono contentissime, ma con Paola e Filippo non perdono tempo a spettegolare su Bianca Atzei. Tutti sono concordi, persino Filippo: alla cantante piace passare per la vittima della situazione. E pensare che fino a qualche giorno fa tra Nardi e la Atzei sembrava esserci una grande sintonia. Sarà ...

Isola - Scintilla contro BIANCA ATZEI : 'Elena passa subito allo scontro - ma ha detto quello che sanno tutti' : MILANO - 'Non ti difendo perché ti Amo, ma perché credo tu sia nel giusto'. Direttamente dal suo account instagram Gianluca Fubelli, in arte Scintilla , difende la fidanzata Elena Moral i dopo la lite,...

Isola - Scintilla contro BIANCA ATZEI : "Elena passa subito allo scontro - ma ha detto quello che sanno tutti" : MILANO ? ?Non ti difendo perché ti Amo?, ma perché credo tu sia nel giusto?. Direttamente dal suo account instagram Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, difende la...

BIANCA ATZEI all’Isola dei Famosi 2018 come un paguro (video) : Filippo Nardi e Paola di Benedetto contro la cantante : Un altro pomeridiano e nuovi dettagli su Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. La cantante è ancora nell'occhio del ciclone ad un passo dalla nuova diretta che, lo ricordiamo, non andrà in scena al martedì ma al lunedì sera ovvero il 5 marzo. Tra i nominati della serata ci sarà proprio la bella cantante sarda partita per l'Honduras per dimenticare tutto quello che è successo con Max Biaggi. Proprio nelle prime settimane ha avuto modo di ...