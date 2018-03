Berlusconi vede Salvini | ' Mandato al centrodestra per il governo' - Di Maio | ' Confronto

Renzi : "Lascerò la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Renzi : “Lascio la guida del Pd - noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra”Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Renzi: “Lascio la guida del Pd, noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra”Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di ...

Renzi : "Lascio la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Renzi : "Lascio la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Renzi : "Lascio la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : mandato al centrodestraDi Maio : pronti a confronto per Camera e Senato : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaBerlusconi vede Salvini : mandato al centrodestra : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini vede Berlusconi : governo col centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

Roberto Speranza all'Huffpost : "Mai con Renzi e Berlusconi. Con M5S confronto su nostri valori e programmi - o arrivederci" : Roberto Speranza, siamo alla fine della campagna elettorale. Qual è il suo giudizio?Sarò controcorrente, ma le dirò che per me è stata una campagna entusiasmante per una forza come la nostra che si presenta per la prima volta. Ho negli occhi la bellissima piazza stracolma della mia città, Potenza, ieri sera al comizio di chiusura. Ma una campagna difficile anche perché segnata dalla mascalzonata patetica ...

Elezioni 2018/ M5s - Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi "vede" il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni.

Elezioni 2018/ M5s - Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi “vede” il 45% : Elezioni 2018. M5s, Di Maio dal Quirinale alla grana Tasso. Berlusconi “vede” il 45% e rassicura sulle alleanze con Salvini e Meloni. Le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:35:00 GMT)

Berlusconi-Veronica Lario - nuova lite su divorzio/ “Non voglio i soldi” : lei - “mente”. Cosa prevede il ricorso : Silvio Berlusconi-Veronica Lario, nuova lite sul divorzio: "non voglio i 46 milioni di euro, chiudiamo la lite", la replica dell'ex moglie "non è vero, me li ha chiesti indietro"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:25:00 GMT)

Berlusconi - piano sicurezza : Legittima difesa da rivedere : A Cartabianca, su Rai3, Silvio Berlusconi è ospite di Bianca Berlinguer, che lo presenta così: «Un uomo che 5 anni fa veniva considerato uno spettro nero in Europa e che oggi, invece, appare come l'argine alla deriva populista».Lui chiarisce subito che il suo candidato-premier è Antonio Tajani. «In Europa è stimato da tutti, come miglior presidente del parlamento europeo. Ma ci sono anche altri nomi». ...

Berlusconi e i migranti : Grave allarme sociale che la sinistra non vede : Silvio Berlusconi continua la sua offensiva contro l'immigrazione irregolare. Lo fa senza alzare i toni, nè giocare sull'enfasi ma ribadendo che il buonismo e la retorica del «tutti dentro» non sono una soluzione seria e praticabile e servono fatti, non parole. «Chi è in italia senza titolo deve essere riportato nel suo Paese. Mi meraviglia che la sinistra non si renda conto di quanto sia Grave ...

Silvio Berlusconi non va a Reggio Calabria a testimoniare al processo Breakfast che vede imputato Scajola : È incandidabile ed è ineleggibile. Ma è troppo occupato con la campagna elettorale. Attraverso il suo legale Niccolò Ghedini, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha fatto sapere che non sarà presente lunedì a Reggio Calabria per testimoniare nel processo “Breakfast” che vede imputato il suo ex ministro dell’Interno Claudio Scajola con l’accusa di aver tentato di aiutare l’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, oggi ...