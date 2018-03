Berlusconi | Primi ma serviva più tempo Io più di così non potevo fare

ilgiornale

: #Berlusconi a #bersagliomobile dice di essere stato l’inventore dell’alta velocità. I primi aeromobili invece li ha… - FicarraePicone : #Berlusconi a #bersagliomobile dice di essere stato l’inventore dell’alta velocità. I primi aeromobili invece li ha… - berlusconi : Da regista del centrodestra mi occuperò principalmente del problema della disoccupazione giovanile: abbiamo pronto… - berlusconi : Il nostro futuro governo ha già pronto il decreto legge che prevede la decontribuzione e detassazione completa per… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) «Più di questo non, ho dato tutto. I tempi ristretti non hanno aiutato aaumentare i nostri consensi. È chiaro che si rischia l'ingovernabilità, ma il centrodestra ha la maggioranza politica, è la prima area politica e quindi il vero vincitore».Il voto alla scuola media Dante Alighieri. Il timore che le lunghe code a causa delle nuove procedure di voto possano impedire a molti elettori di votare. La gioia di stare in mezzo alla gente al seggio, con una piccola croce di legno in mano, donatagli da un gruppo di simpatizzanti. La sosta tra le persone comuni anche dopo aver completato le operazioni di voto, accompagnato da Maria Stella Gelmini, Licia Ronzulli e il portavoce Alberto Barachini. E poi il rammarico per «un sistema che non siamo ancora riusciti a darci, cioè il voto elettronico». E qualche riflessione più leggera: ...