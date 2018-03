Berlusconi | ho fatto ciò che potevo | ma restiamo centrali Femen al seggio

Silvio Berlusconi tra Femen al seggio e sorpasso Lega/ Elezioni 2018 - "Ho fatto ciò che potevo" : Silvio Berlusconi tra Femen e sorpasso Lega, Forza Italia al di sotto delle aspettative nelle Elezioni 2018: le parole del Cavaliere sul pericolo Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Elezioni 2018 - come si vota/ ‘Fattore’ indecisi : Renzi segretario Pd fino al 2021. Berlusconi “Tajani premier” : Elezioni 2018, -2 alle politiche: peso indecisi al voto. Renzi segretario Pd fino al 2021. Il M5S ha presentato la lista dei ministri di Di Maio, Antonio Tajani candidato di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Renzi scimmiotta Berlusconi : 'Da giovane ho fatto il contadino' : 'Mi ero preparato un altro inizio, volevo dire 'quando ero giovane ho fatto il contadino, ho fatto la guerra' ma sarebbe stata una bugia'. Esordisce così, con una parodia di Berlusconi il segretario ...

Renzi-show a Coldiretti - imita e sbertuccia Berlusconi : “Anch’io ho fatto il contadino” : Matteo Renzi alla platea di Coldiretti inizia con l’imitazione di Silvio Berlusconi. “Mi ero preparato un discorso diverso, volevo dirvi ‘quando ero giovane anch’io ho fatto il contadino… c’era la guerra…'”. imitazione che ripete durante il suo intervento, e poi un’altra battuta: “L’expertise su come trascorrere la serata è di qualcun altro…”. E poi l’affondo ...

Silvio Berlusconi - il retroscena sul tifo per la Bonino : cosa ha fatto infuriare la Meloni : Per settimane i sondaggi hanno indicato il centrodestra in forte ascesa, oggi la convinzione tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi insiste sulla vittoria ormai a un passo. Certo manca sempre quel ...

Laura Boldrini - sfregio a Silvio Berlusconi : 'Mi pare che l'inciucio con Matteo Renzi sia già fatto' : Ogni giorno una secchiata di fango da parte di Laura Boldrini , che oggi varia il suo registro: nel mirino non c'è Matteo Salvini , bensì Silvio Berlusconi e Matteo Renzi . Già, perché la presidenta ...

Elezioni - Berlusconi agli industriali : “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” : “Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono”. Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. “Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di più lontano dal meglio dell’attività umana”, dice. L'articolo Elezioni, Berlusconi agli industriali: “Non sono un politico. La politica mi ha sempre fatto schifo” proviene da Il ...

Berlusconi : "La politica mi ha sempre fatto schifo" : "Non sono un politico, a me la politica mi ha sempre fatto schifo con tutti questi tradimenti che si vedono ". Così Silvio Berlusconi davanti agli imprenditori di Assolombarda. "Anche gli altri politici lo sanno, che è quanto di ...

Berlusconi : non sono un politico - a me la politica ha sempre fatto schifo : Berlusconi: la politica è lontana dal meglio dell’attività umana Roma – Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questo è accaduto nel corso... L'articolo Berlusconi: non sono un politico, a me la politica ha sempre fatto schifo su Roma Daily News.

Shock Milan : “Yonghong Li insolvente in Cina” - la sua holding finisce all’asta dopo la bancarotta! Berlusconi - ma cosa hai fatto? : Che il Milan fosse finito in mani quantomeno incerte è noto da tempo, ma le ultime novità che arrivano dalla Cina sono davvero inquietanti. Il Corriere della Sera ha infatti effettuato un’inchiesta su Yonghong Li, patron rossonero, inchiesta che ha portato a rivelazioni che hanno del clamoroso. Ebbene, la holding Shenzhen Jie Ande di proprietà di Li, usata come credenziale nell’operazione d’acquisto del club rossonero, ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...

Fabio Franceschi - socio del Fatto Quotidiano - si candida con Berlusconi. Travaglio : "Ora ceda le sue quota" : La candidatura di Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta e azionista di minoranza della Società editoriale Il Fatto Spa con il 4% delle quote, ha Fatto storcere il naso al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Che ora gli chiede di cedere le sue quote.In una nota pubblicata sul Quotidiano, a firma di Travaglio e dell'amministratore delegato, si legge:Apprendiamo dalle agenzie di stampa che Fabio Franceschi, titolare di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...

Silvio Berlusconi - gli insulti di Massimo Fini sul Fatto : 'Criminale - delinquente - terrorista' : ... che non rispetta, che considera criminale ', a causa della sentenza che lo ha tagliato fuori dalla politica (solo lui, solo Berlusconi vittima della famigerata Severino). Un articolo durissimo, dai ...