Battlezone Combat Commander | il remaster di Battlezone 2 sbarca su PC

Battlezone Combat Commander : annunciata la data di uscita del remaster di Battlezone 2 : Come segnala Gamingbolt, Battlezone Combat Commander, l'edizione rimasterizzata dell'originale Battlezone 2, sviluppata da Big Boat Interactive, ha finalmente una data di uscita.Il titolo, che prevede un mix di elementi di strategico in tempo reale e sparatutto in prima persona sarà disponibile per PC il prossimo 2 marzo su Steam e GOG.Il gioco sarà caratterizzato da vari mondi da visitare, più di 30 diversi tipi di unità da gestire e 24 ...