Basket | Kobe Bryant vince il Premio Oscar! Dear Basketball è il miglior corto animato

(Di lunedì 5 marzo 2018)ha vinto ilOscar. Nella notte delle stelle di Hollywood c'è stato spazio anche per la leggenda delche ha trionfato nella categoria dei "corti animati" conball. Con quelle due parole il cestista iniziò la lettera in cui annunciava il suo ritiro e da lì è nato undisegnato da Glen Keane, famoso per aver messo mano a grandi classici come La Bella e la Bestia, Aladin, Tarzan, Pocahontas.è salito sul palco visibilmente commosso, ha ringraziato John Williams per la splendida musica, Verizon per aver creduto nel progetto, la moglie Vanessa e le figlie a cui si è rivolto in italiano: "Vi amo con tutto il mio cuore: siete la mia ispirazione".