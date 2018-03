Barbara D’Urso vittima di un complotto? L’indiscrezione di Striscia

Che fine ha fatto Isabella Biagini? L’appello di Barbara D’Urso : “E’ sparita - siamo disperati” : “Se ci stai guardando, se sei in clinica ed hai la tv, mi dai tue notizie per favore? Non sappiamo più come cercarti”. Questo l’appello di Barbara d’Urso ad

“Ti voglio aiutare”. La promessa di Barbara D’Urso. Ospite di Domenica Live - Paola Caruso ha raccontato il suo dolore e la sua speranza : “Posso solo piangere…”. in studio una commozione senza pari : Qualche tempo fa avevamo scoperto la vera storia di Paola Caruso. Sempre effervescente ed esuberante per la prima volta aveva raccontato, brevemente, a Barbara D’Urso il dramma della sua infanzia. In quell’occasione la ‘Bonas’ aveva fatto solo un breve riepilogo e per questo motivo Carmelita le aveva promesso che l’avrebbe invitata di nuovo in trasmissione per spiegare e raccontare bene. Così nella puntata del 4 ...

Paola Caruso piange e Barbara D’Urso fa una richiesta speciale : Barbara d’Urso fa un appello a Paola Caruso Paola Caruso, protagonista del talk di Barbara d’Urso all’interno della parentesi dedicata ai ‘figli e genitori vip’ è scoppiata subito a piangere quando ha assistito ai servizi dedicati a Veronica Satti, abbandonata dal padre Bobby Solo, e di Manuela Villa, che per anni ha lottato per essere riconosciuta come figlia del noto cantante. “Non riesco a parlare ...

Barbara D’Urso non parlerà più del canna-gate? Il messaggio di Chiara Nasti : Domenica Live, perché è saltata l’ospitata di Chiara Nasti? Barbara d’Urso non parlerà più del canna-gate dell’Isola dei Famosi? Chiara Nasti è tornata a parlare della mancata ospitata da Barbara d’Urso a Domenica Live. Dopo l’audio mandato in onda da Striscia la notizia, la fashion blogger era pronta a difendersi nel salotto della conduttrice ma […] L'articolo Barbara d’Urso non parlerà più del ...

“Non posso più andare da Barbara D’Urso”. Isola - Chiara Nasti ‘bandita’. Era tutto confermato per l’intervista della ex naufraga a Domenica Live - poi l’improvviso dietrofront : “Non è giusto…” : Chiara Nasti nell’occhio del ciclone. Non deve essere un momento facile per la blogger e influencer che si è ritirata spontaneamente dall’Isola dei Famosi per la troppa nostalgia del fidanzato a solo una settimana dal via. Nonostante sia andata via dall’Honduras in anticipo, è stata infatti comunque coinvolta nel cosiddetto canna-gate, lo scandalo droga all’Isola sollevato da Eva Henger, che ha accusato Francesco ...

Morto Carlo Ripa di Meana : Barbara D’Urso lo annuncia in diretta : Barbara D’Urso annuncia la morte di Carlo Ripa di Meana A soli due mesi dalla morte di Marina Ripa di Meana, avvenuto lo scorso 4 gennaio, si è spento oggi pomeriggio a Roma Carlo Ripa di Meana a 89 anni. L’annuncio è stato dato da Barbara D’Urso nel corso della diretta di Pomeriggio Cinque. Ricoverato in ospedale, Carlo Ripa di Meana è Morto circondato dall’affetto del figlio Andrea, dei fratelli e delle sorelle. Uomo ...

“Eva perdonami”. Canna-gate : bombe sull’Isola dei Famosi. Nel pieno della diretta Barbara D’Urso ascolta un audio ‘misterioso’ e viene fuori il contenuto e (soprattutto) chi ha parlato : “Ora è proprio la fine…” : Solo qualche giorno fa, era il 25 febbraio, Barbara D’Urso a Domenica Live era tornata a parlare dello scandalo dell’Isola dei Famosi. Questo ‘Canna-gate’ che non riesce a trovare pace e che tra presunti insabbiamenti, dichiarazioni perentorie, macchine della verità e voci di corridoio non si concluderà mai. I più maligni dicono che c’è qualcuno che la vuole buttare in ‘caciara’, per evitare di ...

Veleno tra Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso per il canna-gate : Botta e risposta al Veleno per le due conduttrici di Canale 5, Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. La causa di questo “scontro” se si vuole chiamare così è stato il famoso “canna-gate”. Chi ha seguito L’Isola dei Famosi, all’inizio dell’avventura, c’è stata una diatriba verbale tra due concorrenti: Francesco Monte e Eva Henger. L’ex pornostar ha accusato Monte di essersi fatto ... The ...

Isola Dei Famosi : Guerra tra Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso! : Che cosa è accaduto tra le due conduttrici Mediaset, Barbara D’Urso ed Alessia Marcuzzi? Quale episodio de L’Isola dei Famosi ha scatenato acrimonia tra le due donne? Ecco che cosa è accaduto veramente! Durante la sesta puntata de L’Isola Dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha voluto, per chiudere il discorso canna-gate, interpellare direttamente dall’Honduras il capo progetto di Magnolia, il quale ha precisato che non esistono ...

Un ex tronista contro Barbara D’Urso - le dure accuse! : Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliato contro Barbara D’Urso sui suoi social. Ecco le dure parole: “Vorrei spendere 2 parole su Pomeriggio 5. E più di 2 parole sulla presentatrice del programma , la temibile Barbara D’Urso. Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in italia. Dove si radunano personaggi falliti dello ...

Fabrizio Del Noce contro Barbara D’Urso e le Parodi! : L’ex direttore di Raiuno, Fabrizio Del Noce anche se è in pensione, non riesce proprio a non dire la sua opinione contro il programma di Barbara D’Urso e delle sorelle Parodi. Parole dure che non risparmiano nessuno! Fabrizio Del Noce ex direttore della rete pubblica si sta godendo la sua pensione in Portogallo, ma non riesce a non commentare la fuoriuscita di scena di Benedetta Parodi nel programma “Domenica In”. Nello ...

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

“Noi lo facciamo. Noi…”. Ah. La frecciatina per Alessia Marcuzzi è servita. Avete sentito cosa ha detto Barbara D’Urso? La conduttrice non si lascia scappare l’occasione e - poco prima di lanciare la pubblicità - lancia una bomba che difficilmente - all’Isola - passerà inosservata : Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso, Isola dei Famosi e Pomeriggio 5 (e Domenica Live): le frecciatine continuano e sono sempre meno velate. prima una che tira le orecchie all’altra, quindi la replica piccata, questo è il copione. Ma prima di arrivare alla risposta di Carmelita, meglio partire dal principio. Da quello, cioè, che ha detto Alessia in diretta, all’Isola. Chi ha seguito la puntata del reality sa bene che prima ...

Barbara D’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi sul canna-gate : Isola dei Famosi: Barbara d’Urso replica a Alessia Marcuzzi Dopo lo sfogo di Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, non è tardata ad arrivare la replica di Barbara d’Urso. Ma cosa è successo? La padrona di casa del reality show Mediaset è sbottata di nuovo sul canna-gate, accusando alcuni concorrenti del programma […] L'articolo Barbara d’Urso risponde ad Alessia Marcuzzi sul ...