Astronomia | una frenesia di stelle catturata da Hubble nella galassia IC 4710

Astronomia - Hubble osserva l’atmosfera dell’esopianeta WASP-39b con una precisione mai raggiunta prima e svela importanti informazioni : Analizzare le atmosfere degli esopianeti può fornire nuove informazioni su come e dove i pianeti si formino intorno ad una stella. Hannah Wakeford, principale ricercatrice dell’University of Exeter (Regno Unito) e dello Space Telescope Science Institute (USA), spiega che queste informazioni sono necessarie per comprendere meglio il nostro sistema solare. Quindi, un team anglo-americano ha combinato le capacità dell’Hubble Space Telescope di ...

Astronomia : nuova teoria e nuovi indizi sulla formazione della Luna : La Luna potrebbe essersi formata all’interno della Terra quando quest’ultima si trovava in una fase synestica ed era avvolta da una nube di detriti vaporizzati. L’ipotesi è stata formulata da un gruppo di scienziati dell’Università della California, Harvard e Davis e lo studio è stato pubblicato sul numero odierno del Journal of Geophysical Research. Una delle teorie sulla formazione Lunare maggiormente più accettate, è quella dell’impatto ...

Astronomia : scovata una stella di neutroni velocissima in “silenzio radio” grazie al progetto “Einstein@Home” : Il progetto di calcolo distribuito Einstein@Home ha ottenuto l’ennesimo successo individuando due pulsar al millisecondo finora sconosciute, di cui una unica nel suo genere perché priva di emissioni radio. Einstein@Home è un’iniziativa di citizen science lanciata nel 2005 a cui partecipano decine di migliaia di volontari contribuendo con la potenza di calcolo dei loro computer, che viene sfruttata da un salvaschermo speciale attivato durante i ...

Astronomia : l’acqua sulla Luna potrebbe essere diffusa ed immobile - secondo una nuova analisi : Una nuova analisi dei dati provenienti da due missioni Lunari, condotta dagli scienziati dello Space Science Institute di Boulder, Colorado, dimostra che l’acqua sulla Luna non è confinata ad una particolare regione o ad un particolare tipo di terreno, ma ampiamente distribuita sulla sua superficie. l’acqua sembra essere presente giorno e notte, anche se non è sempre facilmente accessibile. Questi risultati potrebbero aiutare i ricercatori a ...

Astronomia - un appassionato cattura un evento rarissimo : la prima luce generata da una supernova di tipo IIb nella galassia NGC 613 : Grazie alle fortunate immagini di un astronomo amatoriale argentino, gli scienziati hanno ottenuto la prima osservazione dello scoppio iniziale di luce generato dall’esplosione di una stella massiccia. Víctor Buso, questo il suo nome, ha catturato le immagini di una galassia lontana prima e dopo il “risveglio shock” della supernova, quando un’onda di pressione supersonica dal nucleo esplosivo della stella colpisce e riscalda il gas sulla ...

Astronomia : una spettacolare immagine di Giove in luce infrarossa catturata da Hubble : Questa meravigliosa immagine catturata dall’Hubble Space Telescope ritrae la bellezza di Giove in luce infrarossa. Hubble viene spesso indirizzato verso il gigante gassoso per studiare meglio il moto delle nubi del pianeta e soprattutto per integrare i dati in arrivo dalla sonda spaziale Juno, la missione della NASA che studierà il campo magnetico del più grande pianeta del Sistema Solare, arrivata a destinazione il 5 luglio 2016. Questa ...

Astronomia - il mistero della co-evoluzione di un buco nero super-massiccio e della sua galassia madre : una nuova osservazione alimenta l’enigma : Una nuova osservazione di una galassia attiva realizzata dall’Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics (ASIAA, Taiwan) ha mandato in confusione gli astronomi. La galassia in questione ha un forte flusso di gas ionizzato dal suo centro, ma gli astronomi hanno scoperto che il monossido di carbonio (CO) associato al disco galattico non è influenzato da tale uscita di gas. Secondo uno scenario comune che spiega la formazione e ...

Astronomia : R Sculptoris - una stella gigante rossa distante e pulsante : Questa immagine fantasma presenta una stella gigante rossa distante e pulsante, chiamata R Sculptoris. Situata a 1200 anni-luce da noi nella costellazione dello Scultore, R Sculptoris è una stella che fa parte del ramo asintotico delle giganti ricco di carbonio, il che significa che essa si avvicina alla fine della propria vita. A questo punto, le stelle di piccola massa e di massa intermedia si raffreddano, creano atmosfere estese e perdono ...

Astronomia : individuata nella costellazione dei Pesci una delle super-Terre più massicce scoperte finora : GJ 9827, una stella a circa 100 anni luce di distanza nella costellazione dei Pesci, ospita quella che potrebbe essere una delle super-Terre più massicce individuate finora, secondo una nuova ricerca della Carnegie Institution for Science. Questa nuova informazione potrebbe aiutare gli astronomi a capire meglio il processo attraverso il quale questi pianeti si formano. La stella GJ 9827 attualmente ospita un trio di pianeti, scoperti dalla ...

Astronomia : due telescopi uniscono le loro forze per “catturare” una coppia di galassie dall’aspetto singolare : Un pinguino intento a sorvegliare un uovo: è questa la prima impressione che si ha guardando il ritratto di Arp 142, nome collettivo di due galassie distanti e in procinto di fondersi, osservate congiuntamente dai telescopi Hubble (Nasa–Esa) e Spitzer (Nasa). I due esploratori spaziali hanno lavorato in sinergia per mostrare nell’infrarosso (Spitzer) e nel visibile (Hubble) queste due entità impegnate in una complessa ‘danza’ ...

Astronomia : i buchi neri super-massicci possono “ingoiare” una stella all’anno delle galassie che li circondano : I ricercatori dell’University of Colorado a Boulder hanno scoperto un meccanismo che spiega la persistenza di ammassi stellari asimmetrici intorno a buchi neri super massicci in alcune galassie e suggeriscono che, durante i periodi seguenti un’unione di galassie, le stelle in orbita potrebbero essere scagliate nel buco nero e distrutte ad un tasso di una all’anno. La ricerca fornisce anche una risposta ad un mistero astronomico di lunga data sul ...

Astronomia : ecco J0815+4729 - una delle prime stelle a formarsi nella Via Lattea : E’ stata soprannominata J0815+4729, ed è una delle stelle più antiche della Via Lattea: descritta su The Astrophysical Journal, la sua scoperta si deve ai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie nell’ambito del progetto di cartografia digitale celeste Sloan Digital Sky Survey (Sdss), grazie anche a Osiris (Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectoscopy), strumento montato sul ...

Astronomia : ecco cosa ci riserva il cielo di Febbraio 2018 - un mese senza Luna Piena : Febbraio è un mese di per sé speciale: è il mese più corto dell’anno, e nel 2018 non ci sarà neppure una Luna Piena. Si consideri che un mese senza plenilunio è davvero raro: la Luna Piena mancherà Febbraio per sole 9 ore circa per poi tornare a splendere al 100% il 2 marzo. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del secondo mese del 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16 Febbraio, poi passerà nella ...

Astronomia - Lupus 3 : una nube scura di polvere cosmica - colonne di fumo fluttuanti su uno sfondo di milioni di stelle : Una nube scura di polvere cosmica serpeggia in questa spettacolare immagine panoramica, illuminata dalla luce brillante di nuove stelle. La densa nube è una regione di formazione stellare nota come Lupus 3, in cui abbaglianti stelle caldissime nascono dalle masse di gas e polvere che collassano. L’immagine è stata prodotta dai dati del telescopio VST (VLT Survey Telescope) e del telescopio da 2,2 metri dell’MPG/ESO: è ...