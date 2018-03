Astronomia | un nuovo membro nella famiglia ESO | il centro “Supernova” al tramonto

meteoweb.eu

: In arrivo un nuovo asteroide - DIRETTA ALLE 6.30 DEL 2 MARZO - Spazio & Astronomia - - Zeuxidian : In arrivo un nuovo asteroide - DIRETTA ALLE 6.30 DEL 2 MARZO - Spazio & Astronomia - - GuardiaDellOrsa : Non avete capito, sono prove tecniche... In arrivo un nuovo asteroide - DIRETTA ALLE 6.30 DEL 2 MARZO - Spazio & As… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Tutti gli osservatori di ESO sono basati in Cile, ma il quartiere generale dell’organizzazione e le nuove eccitanti aggiunte si trovano a Garching, una piccola città vicino a Monaco di Baviera in Germania. Quest’immagine mostra una vista impressionante e inusuale di questodelladi ESO – il planetario evisitatori di ESO, il Supernova. Il supernova di ESO ospiterà la sua inaugurazione ufficiale il 26 aprile e aprirà al pubblico il 28 aprile. Nel suo cuore, il Supernova è davvero un planetario all’avanguardia che mostrerà e proietterà viste accurate e maestose dell’universo in un modo pienamente immersivo per il suo pubblico. L’edificio ospita anche unastronomico innovativo e uno spazio per mostre. Per rendere le cose ancora più attraenti, l’ingresso e tutte le attività saranno gratuite per tutto il 2018! Quest’immagine è stata ripresa ...