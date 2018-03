Astori | perché è stato giusto non giocare

Davide Astori morto - il parere dell'esperto : perché è morto nel sonno : Torniamo allo sport, la vita in perenne allenamento non protegge da eventuali patologie cardiache? 'Dobbiamo pensare di dividere l'attività sportiva dal decesso. Questo è il primo passo per capire ...

Benassi ricorda Astori : «Non so dare un perché a tutto questo» : tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Davide Astori: il ricordo del centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, affidato ai social network in un giorno di lutto

Davide Astori morto - ecco perché rinviare le partite di A e B è stata una scelta sbagliata : è buonismo - non buon senso : La scomparsi di Davide Astori è un’assurda tragedia. Come la morte di qualsiasi ragazzo di 30 anni, che se ne va senza motivo da un giorno all’altro, lasciando compagna e figlia piccola. Il fatto che Astori fosse un calciatore non la rende più speciale, o meno straziante. Per questo il calcio doveva continuare a giocare, come ha sempre fatto in passato. Certo, non si poteva pretendere che i compagni di squadra della Fiorentina scendessero in ...