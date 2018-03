Ariana Grande | il nuovo album è pronto ed è un capolavoro

Avvistamento di Ariana Grande a Los Angeles - come un UFO! A casa di Mac Miller in casual : Il suo impegno sociale e nella beneficenza si traduce in numerosi spettacoli ed iniziative artistiche, come avvenuto durante un recente viaggio in Sudafrica di Ariana Grande. Ariana Grande si fece ...

Brit Awards 2018 : Ariana Grande ha apprezzato molto il tributo di Liam Gallagher alle vittime di Manchester : Ai Brit Awards 2018 sarebbe dovuta esserci anche Ariana Grande, per rendere omaggio con una performance tributo alle 22 vittime dell’attentato di Manchester. La pop star purtroppo si è ammalata e il suo medico le ha sconsigliato di intraprendere il viaggio per Londra. [arc id=”4804232a-0a70-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nonostante la sua assenza, Ariana ha guardato la cerimonia dei Brits andata in scena la sera del 21 febbraio ...

Grande assente Ariana Grande ai Brit Awards 2018 - perché è saltata la sua esibizione per le vittime di Manchester : Tra le tante performance previste per la cerimonia di premiazione del 21 febbraio era prevista in scaletta anche quella di Ariana Grande ai Brit Awards 2018: la popstar avrebbe dovuto tenere un omaggio alle vittime dell'attentato di Manchester che lo scorso 22 maggio fece 22 morti (più l'attentatore), perlopiù giovanissimi, al termine di un suo concerto del Dangerous Woman Tour. Eppure Ariana Grande ai Brit Awards 2018 non si è vista. Secondo ...

Ariana Grande cancella l’esibizione ai Brit Awards 2018 : è malata e non può affrontare il viaggio : Quella di Ariana Grande era una delle performance più attese, tra le tante degli artisti che saliranno sul palco stasera ai Brit Awards 2018, ma purtroppo è stata cancellata. Il dottore dell’artista le avrebbe impedito di prendere il volo per Londra, perché troppo malata. La cantante avrebbe insistito perché teneva particolarmente all’esibizione, ovvero un tributo per le 22 vittime dell’attentato di Manchester. Ma il medico ...

Ariana Grande vince il premio di NME “Eroe dell’anno” e lo dedica alla gente di Manchester : Ariana Grande ha ricevuto un riconoscimento molto importante. La cantante è stata eletta “Eroe dell’anno” agli NME Awards 2018 – prestigiosi premi organizzati dal celebre magazine britannico – per il suo impegno a seguito del terribile attentato terroristico avvenuto al suo concerto dello scorso maggio alla Manchester Arena. [arc id=”1cebd4d2-e3f4-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Ariana è stata premiata ...

Ariana Grande è l’Eroe dell’Anno agli NME Awards 2018 per One Love Manchester : “Lo dedico alla gente” : Ariana Grande è l'Eroe dell'Anno per gli NME Awards 2018: la cantante di origini italoamericane è stata premiata per aver organizzato il concerto One Love Manchester, riconosciuto anche come Momento musicale dell'Anno durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta alla 02 Academy Brixton, nel sud di Londra, la notte del 14 febbraio. Il suo concerto di beneficenza in scena il 4 giugno del 2017, pochi giorni dopo il terribile attentato del ...

Ariana Grande - il manager : “Ha pianto per giorni dopo l’attentato di Manchester” : Lo scorso anno, Ariana Grande è diventata un’icona di resilienza organizzando il concerto One Love Manchester e continuando il suo “Dangerous Woman Tour“, dopo l’attentato avvenuto a maggio 2017 avvenuto alla fine dello show nella città inglese. [arc id=”1cebd4d2-e3f4-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Adesso il manager Scooter Braun ha raccontato i difficilissimi momenti che l’artista ha dovuto affrontare: ...

Il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accusato di molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto ...

Il nuovo album di Ariana Grande in arrivo nel 2018 lascerà il segno - parola di Charlie Walk : Il nuovo album di Ariana Grande uscirà nei prossimi mesi su etichetta Republic Records: a confermarlo è Charlie Walk, presidente della casa discografica Republic Records che fa parte di Universal Music Group, intercettato a margine dei Grammy Awards 2018 da Entertainment Tonight. Senza rivelare dettagli specifici sul progetto, che non ha ancora una data d'uscita ufficiale né un titolo, Walk assicura che si tratta di un disco innovativo ...

8 curiosità su Ariana Grande : dal successo planetario ad alcune chicche : Nel mondo della musica invece viene soprannominata 'mini' Mariah Carey , per via di un timbro vocale molto simile a quello della più matura collega. La sua voce però ha un'estensione di quattro ...

Ariana Grande : Pharrell ha svelato com’è lavorare con lei : Il fatto che Ariana Grande stia collaborando con Pharrell Williams per la realizzazione del suo nuovo album di inediti da tempo non è un mistero. [arc id=”a2f563e8-6c00-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Quello che veniamo a sapere ora è COM’È lavorare fianco a fianco con la pop star di “Dangerous Woman”. A svelarlo è stato proprio Pharrell, nel corso di un Q&A con i suoi fan avvenuto su Twitter il 25 gennaio. Quando un ...

Ariana Grande in gara nella categoria “Hero Of The Year” agli NME Awards 2018 per One Love Manchester : Lo storico magazine inglese NME ha diffuso le nomination per l’edizione 2018 dei suoi Awards. Preparati perché la lista degli artisti in gara è davvero lunga: ce n’è per tutti i gusti! via GIPHY Partiamo dalle due cantanti che hanno ottenuto il maggior numero di nomination: Lorde e Charli XCX, con 4 nomination ciascuna. A seguire altri grandi nomi come Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift, Lana Del Rey e Ariana ...

Ariana Grande : sarebbe in arrivo una nuova canzone con i Major Lazer : Ariana Grande potrebbe aver collaborato nuovamente con i Major Lazer in una canzone contenuta nel loro nuovo disco intitolato “Music Is The Weapon”. via GIPHY Il sito Genius.com ha riportato la data di pubblicazione dell’album – 16 marzo – e la tracklist in cui si legge anche il featuring con Ariana intitolato “In You Hands”. via GIPHY Non è la prima volta che la pop star e il gruppo di Diplo ...