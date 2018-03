Apple iPhone X Plus 2018 | 6 5-Pollici | Dual-SIM | Colore Oro | Risoluzione 2688×1242 E Altro

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...

Apple - saranno tre i nuovi iPhone. E arriva un modello Plus (o Pro) : In arrivo tre dispositivi, di cui uno il più grande di sempre con un display da 6.2 pollici. Dalle dimensioni sostanzialmente identiche all'attuale iPhone X ma...

Samsung Galaxy e Apple iPhone quanto si svalutano dopo l’acquisto? : Secondo un famoso sito di rivendita di smartphone, i dispositivi Samsung Galaxy e gli Apple iPhone si possono svalutare oltre il 40% dopo il primo mese dall’acquisto.Un importante sito di rivendita di smartphone usati, Decluttr, ha sfornato un report statistico evidenziando quanto si possono svalutare gli smartphone Samsung Galaxy o gli Apple iPhone quando vengono riacquistati dopo un primo acquisto (nuovo).Il report non farà contenti ...

Samsung punzecchia Apple ma arriva il clone di iPhone X! : Non si parla di falsi ma di una caratteristica che ha suscitato parecchie critiche verso Apple. L’iPhone X è un bel dispositivo venduto a caro prezzo ma la presenza del notch, il lunotto nero nel lato superiore dello schermo, non ha convinto proprio tuttiProprio durante l’MWC 2018, Samsung ha lanciato una frecciatina ad Apple ed ha evidenziato le nuove caratteristiche della linea di punta di Galaxy S9, mettendo appunto in evidenza ...

Apple/ Tre nuovi iPhone in autunno : maxi schermo e modello low cost : Il prossimo autunno APPLE potrebbe lanciare tre nuovi iPhone: un modello con max schermo, una nuova versione dell'iPhone X e un modello più economico.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Rivoluzione in casa Apple - il colosso punta a tre nuovi smartphone tra cui iPhone gigante : Tre nuovi smartphone entro la fine di quest'anno, incluso l'iPhone più grande di sempre, già considerato dagli esperti del settore una sorta di phablet. Stando alle indiscrezioni riportate da fonti ...

Apple ci svela lo sviluppo della funzione Portrait Lighting su iPhone X : Abbiamo lavorato con importanti e famosi produttori di immagini e con i migliori fotografi al mondo, combinando i principi dell'illuminazione con l'apprendimento automatico avanzato, così da creare ...

Apple bussa alle miniere in cerca di cobalto per l’iPhone : Nella caccia al cobalto è scesa in campo anche Apple. Il gigante hi-tech californiano, preoccupato di garantirsi forniture adeguate del metallo per le batterie degli iPhone e di altri...

Apple - il carattere indiano che manda in tilt l’iPhone : Apple, il carattere indiano che manda in tilt l’iPhone L’azienda ha promesso di risolvere con un prossimo aggiornamento il fastidioso bug Continua a leggere L'articolo Apple, il carattere indiano che manda in tilt l’iPhone sembra essere il primo su NewsGo.

Apple ha risolto il problema del carattere che bloccava gli iPhone : Apple ha risolto il problema del carattere della lingua indiana telugu che bloccava temporaneamente il funzionamento degli iPhone e dei Mac: oggi ha diffuso un aggiornamento del sistema operativo iOS, il numero 11.2.6, che rende la ricezione del carattere innocuo. Negli iPhone The post Apple ha risolto il problema del carattere che bloccava gli iPhone appeared first on Il Post.

La Apple sta ripensando completamente l'iPhone. L'indiscrezione su MacRumors : Gli ultimi mesi del 2017 sono stati complicati per la Apple e la compagnia di Cupertino ha bisogno di tornare a far innamorare i clienti dei suoi prodotti. Sarà forse con l'intento di mettere sulle spine gli amanti degli iPhone che dalla California arriva una fuga di notizie significativa riguardante le nuove potenzialità (e il nuovo design) dei prossimi nati in casa Apple. Come riportato sul sito di settore MacRumors, infatti, gli ...

Apple : basta un semplice carattere telugu per bloccare iPhone & iPad : É stato reso noto negli scorsi giorni un bug che affliggere vari prodotti Apple: basterebbe digitare o ricevere tramite messaggi o mail un particolare carattere della lingua telugu, parlata in India da circa 70milioni di persone, per mandare in crash l’applicazione interessata ed in alcuni casi anche l’intero sistema operativo (rendendo necessario un ripristino). Il carattere che causa il bug Il bug in questione, che oltre ad i ...