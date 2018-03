Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 4 marzo 2018 | Sara e Luigi si

Anticipazioni Uomini e Donne : scatta la passione tra Sara e Lorenzo : Sara Affi Fella bacia Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Arriverà il primo bacio per il trono rosa di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata dedicata a tronisti e corteggiatori e Sara Affi Fella si lascerà andare alla passione con Lorenzo Riccardi. Dopo aver recuperato il rapporto con l’ex corteggiatore di Ludovica Valli, oggi pomeriggio ci sarà una svolta inattesa per la tronista partenopea. Il Trono Classico ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione : Marta e Virginia danno un ultimatum a Niccolò (Trono Classico) : Nell'ultima registrazione di UOMINI e DONNE, il bacio di sara a Luigi avrebbe scatenato le reazioni di Niccolò e Lorenzo, che delusi avrebbero lasciato... (Trono Classico)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 08:32:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news trono over : sui social il brindisi nostalgico di Sossio Aruta : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news: in attesa delle nuove puntate dei senior, Sossio Aruta ha salutato i suoi follower con un brindisi… (trono over)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione : Niccolò e Lorenzo dicono addio a Sara (Trono Classico) : Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il bacio di Sara a Luigi avrebbe scatenato le reazioni di Niccolò e Lorenzo, che delusi avrebbero lasciato... (Trono Classico)(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara bacia Luigi - Lorenzo e Nicolò vanno via : anticipazioni Uomini e Donne: Sara e Luigi si sono baciati, Lorenzo Riccardi e Nicolò Fabbri furiosi Primo bacio a Uomini e Donne tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. I due si sono baciati nell’esterna che è stata mostrata nella registrazione del Trono Classico del 4 marzo 2018. Un gesto molto intimo – quello tra […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara bacia Luigi, Lorenzo e Nicolò vanno via proviene da Gossip e ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro al centro delle polemiche (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Classico. Sempre più vicino l'abbandono di Nilufar Addati? Due nuovi indizi social sembrano confermare l'addio senza scelta della tronista...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:04:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - due addii per Nilufar Addati : la tronista lascia il trono? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Classico. Sempre più vicino l'abbandono di Nilufar Addati? Due nuovi indizi social sembrano confermare l'addio senza scelta della tronista...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - domani si torna in studio per la registrazione? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. Scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, mentre le due corteggiatrici non nascondo la propria agitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Stefano Guglielmini si elimina e attacca la trasmissione : Uomini e Donne anticipazioni, Stefano Guglielmini si elimina: sui social attacca la trasmissione Di Stefano Guglielmini, corteggiatore di Nilufar Addati, molto si è parlato nell’ultima puntata andata in onda a Uomini e Donne. Ad attirare l’attenzione dei presenti in studio, soprattutto quella degli opinionisti, sarebbero state le proprietà e le attività possedute dal ragazzo. Cinque […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Marta Pasqualato e Virginia Stablum si preparano alla scelta (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico. scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, mentre le due corteggiatrici non nascondo la propria agitazione.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - scelta e nuovo tronista : Jeremias Rodriguez avvistato! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. scelta e nuovo tronista in arrivo: Nicolò Brigante a Roma per registrare, Jeremias Rodriguez avvistato ancora negli studi di Canale 5(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Tina Cipollari contro Gemma : "Non cerca l'amore - ma il..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:41:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Tina Cipollari : Maria De Filippi prende provvedimenti? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over. Appello del web a Maria De Filippi: "Fuori Tina Cipollari!" Ma la conduttrice ha altri piani per l'opinionista...(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Uomini e Donne Anticipazioni : Sossio e Riccardo ancora rivali : Sossio Aruta e Riccardo rivali a Uomini e Donne Sossio Aruta e Riccardo saranno ancora rivali a Uomini e Donne. Oggi pomeriggio Maria De Filippi tornerà nel day time di Canale5 con il Trono Over. I primi due appuntamenti del segmento senior della trasmissione sono stati tutt’altro che sciapi. La disputa infinita tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata seguita dalla fine, giudicata sospetta da Gianni, della storia tra Anna e Valter. ...