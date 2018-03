Annunciati tre nuovi attori per Detroit | Become Human

eurogamer

: #DetroitBecomeHuman: annunciati tre nuovi attori nel cast.

(Di lunedì 5 marzo 2018) Dopo l'annuncio della data di uscita di, ecco che Quantic Dream continua a condividere interessanti informazioni sull'esclusiva PS4 annunciandonotiche fanno parte dell'ambizioso progetto.Come segnala Dualshockers, l'annuncio è stato fatto tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, dove sono stati svelati trein totale. Il primo di questi tre è Clancy Brown, noto per la recitazione vocale in ruoli come Mr. Krabs di Spongebob Squarepants e in film importanti come Shawshank Redemption. Poi è il turno di Lance Henriksen che è probabilmente meglio conosciuto per il suo ritratto dell'androide Bishop nel grande classico Aliens. Ultimo ma certamente non meno importante, Minka Kelly di Friday Night Lights.è in arrivo il prossimo 25 maggio per PlayStation 4.Read more…