Andrea Delogu | Francesco Montanari Il loro incontro e il lungo corteggiamento Il

Attenti a quelle due - Ema Stokholma e Andrea Delogu commentano Sanremo : Per fare la radio ci vuole tempra. A confermarlo, involontariamente, pensava Andrea Delogu qualche estate fa, in un affollato studio della sede storica di Rai Radio2, al civico 10 della romana via Asiago. Davanti al microfono attraverso il quale conduceva – e conduce – I sociopatici, quella volta era seduta la bretone Ema Stokholma, una dj con trascorsi in passerella, al suo primo giorno da speaker. Al di qua del vetro Andrea, concentratissima, ...

Dance Dance Dance / Al via la seconda stagione : "Quest'anno c'è più competizione" - parola di Andrea Delogu : Torna "Dance Dance Dance". La seconda edizione dello show di danza parte mercoledì 17 gennaio alle 21.10 su FoxLife e dal 19 gennaio sarà in chiaro alle 21.15 su Tv8.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Andrea Delogu : «Sogno di sentirmi come tutte» : Andrea Delogu dà risposte intelligenti, sorride sempre e non si tira indietro davanti alle domande più personali. Si vede che è una donna forte, anche se a lei non piace sentirselo dire: «Non mi sono mai considerata forte, non voglio sentirmi diversa. Ho sempre pensato di esserlo perché ero nata a San Patrignano, ero dislessica, avevo una storia differente dagli altri bimbi. Invece sogno di sentirmi come tutte», racconta con serenità la ...

Andrea DELOGU/ "Gli abbracci mancati - la dislessia e la depressione : vi racconto la mia vita da insicura" : ANDREA DELOGU: la conduttrice di Indietro Tutta è molto più insicura di quanto lascia trasparire in tv. Gli abbracci mancati dei genitori, la scoperta della dislessia e la depressione(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:27:00 GMT)