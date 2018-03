Napoli - Ancora in azione baby gang - quindicenne ferita da un ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginocchio - ecco la nuova allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

Elezioni - la clamorosa rivelazione : “sono certa che Mattarella darà l’incarico a Tajani. Vi spiego perchè tutto è Ancora nelle mani di Berlusconi” : Francesca Chaouqui, a lungo membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di indirizzo sulla struttura degli enti economici e amministrativi della Santa Sede, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La papessa sulle Elezioni del 4 marzo: “Ero perfettamente convinta ...

Sul Nord cade Ancora la neve. La situazione regione per regione : Torna a fioccare su tutto il Nord Ovest, con temperature attorno allo zero e qualche disagio alla circolazione autostradale. A Milano questa mattina ha ripreso a nevicare dalle 9.30 con grande intensità. Dopo la breve tregua arrivata ieri sera, il capoluogo lombardo si è di nuovo imbiancato. I piani di prevenzione adottati da Comune e municipalizzate, con spargimento di sale su marciapiedi e strade, oltre al rafforzamento del ...

Maltempo : Ancora neve in Toscana ma la situazione è sotto controllo : Continua a nevicare su gran parte della Toscana, soprattutto nelle zone centro settentrionali e anche a quote di pianura, ma non si registrano criticità: lo rende noto la Sala operativa della protezione civile, secondo cui nelle prossime ore è previsto un innalzamento delle temperature e l’arrivo della pioggia. In provincia di Arezzo, il tratto della A1 fino a Chiusi è chiuso per formazione di ghiaccio; al lavoro mezzi spargisale della ...

VIDEO – Operazione “Easy Judgement” Ancora manette per Stefano Ricucci : Questa mattina, all’esito delle indagini svolte nel contesto dell’Operazione “Easy Judgement”, che a luglio 2016 aveva portato all’arresto di Stefano Ricucci e Mirko COPPOLA per reati tributari, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del locale Tribunale nei […] L'articolo VIDEO – Operazione “Easy ...

LOREDANA LECCISO E AL BANO CARRISI/ Ancora divisi e spunta quella rivelazione su Romina Power : LOREDANA LECCISO e Al BANO CARRISI superano la crisi? Lei torna a Cellino San Marco mentre lui "scappa" in Germania con Romina Power per il nuovo tour, pace fatta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:20:00 GMT)

“Ancora neve - Ancora disagi”. Big Snow - quando arriva e le conseguenze . Meteo - la nuova perturbazione sta per mettere a dura prova l’Italia. Le previsioni : Ci siamo, mentre salutiamo con un addio (e il mi più rivederci) a Burian, sta arrivando Big Snow. Una perturbazione atlantica interagirà con l’aria fredda. Avremo ancora neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, Firenze. Da oggi – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, andando ad interagire con l’aria fredda ...

Ancora cancellazione di treni 38 stop sulla linea alta velocità Le scuse : "Investiremo 100 milioni" : Continuano i disagi per il maltempo sulla rete ferroviaria italiana. Sono 38 i treni ad alta velocità cancellati da trenitalia per oggi in seguito al piano di emergenza predisposto dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. Stando a quanto riferito dal sito ufficiale, gran parte dei convogli soppressi sarebbero dovuti partire da Milano Centrale, Napoli e Roma Termini. Per la giornata di oggi trenitalia garantisce l'80% dei treni ad alta velocità, ...

Napoli : Ancora centinaia di passeggeri in attesa alla stazione : La situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo i disagi causati dalla nevicata di questa mattina -

Allan Ancora strepitoso - Hamsik sempre nel vivo dell'azione - Insigne ritrova il gol : 6 REINA Un'uscita provvidenziale su Han e una bella parata nel secondo tempo su Lykogiannis. 6,5 HYSAJ Spinge tanto, dopo essersi sacrificato in fase di copertura , dal 28' st MAGGIO sv, . 6,5 ALBIOL ...

Draghi : «La ripresa dell’Ue è solida - ma l’inflazione preoccupa Ancora» : Servirà soprattutto un «attento monitoraggio su volatilità cambi» e «politiche ambiziose». A preoccupare maggiormente è l’inflazione

