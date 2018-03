AMAURYS PEREZ Nel mirino di Elena Morali | è guerra Isola dei Famosi 2018

Isola dei Famosi 2018 - canna-gate e news/ Scontro tra AMAURYS PEREZ ed Elena Morali : Isola dei Famosi 2018, cosa ne pensano i personaggi Famosi della gestione del canna-gate da parte di Alessia Marcuzzi? Ecco le opinioni contrastanti di una serie di vip.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:18:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - NAUFRAGHI NEL CAOS/ Eva Henger risponde alle accuse di AMAURYS Perez : ISOLA dei FAMOSI 2018, è CAOS tra i NAUFRAGHI per via del cibo che scarseggia a causa del provvedimento della produzione: paura per Francesca Cipriani.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:30:00 GMT)

AMAURYS PEREZ rinnega Pechino Express : parla Eva Henger : Pechino Express: Eva Henger rivela nuovi dettagli su Amaurys Perez Se pensavate che Eva Henger avesse da ridire soltanto su Francesco Monte, beh vi sbagliate di grosso. L’opinionista di Barbara d’Urso, durante il corso di queste settimane, ci ha insegnato che non ha peli sulla lingua. Per questo motivo, ha deciso di chiarire il suo pensiero riguardo Amaurys Perez. L’atleta, durante la scorsa diretta dell’Isola dei ...

Eva Henger contro AMAURYS PEREZ : scottante rivelazione sullo sportivo : Casa Signorini, Eva Henger contro Amaurys Perez: la rivelazione sull’Isola dei Famosi e Pechino Express Eva Henger non fa sconti ai concorrenti dell’Isola dei Famosi. E dopo lo sfogo dello scorso martedì di Amaurys Perez, l’ungherese ha pubblicamente attaccato il pallanuotista. Lo sportivo ha infatti invitato l’ex attrice a luci rosse a non immischiarlo in […] L'articolo Eva Henger contro Amaurys Perez: scottante ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei e AMAURYS PEREZ in pole position : TORINO - L'ultima eliminata dell'Isola dei Famosi è stata Paola Di Benedetto, ma potrebbe rientrare in gioco nella prossima puntata: tutti gli ex naufraghi - tranne Eva Henger che ha rifiutato - ...

AMAURYS PEREZ ammonisce Eva Henger : “Non mi infangare” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez critica Eva Henger L’inizio di questa puntata de L’Isola dei Famosi è stato sicuramente scoppiettante. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha affrontato da subito lo spinoso caso del canna – gate. A tal proposito ha chiamato a testimoniare anche il capo progetto Andrea Marchi, il quale ha asserito di aver saputo di questa vicenda solo ed esclusivamente dopo che Eva è stata nominata da Francesco ...

AMAURYS PEREZ vs Eva Henger/ "Non infangare la mia immagine" (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez si è scagliato contro Eva Henger durante la puntata serale de L'Isola dei Famosi 13, invitandola a lasciarlo fuori dalla vicenda del Canna-gate.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 22:34:00 GMT)

AMAURYS PEREZ/ Attaccato da Franco Terlizzi : l'atleta risolve tutto con un abbraccio (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ ha conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra avere qualche problema con un altro Naufrago: l'ex pugile Franco Terlizzi. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:07:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Bianca Atzei sta male e Giucas Casella sospeso/ Franco Terlizzi deluso da AMAURYS Perez : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Casella sospeso e Nardi eliminato/ Bianca Atzei si sente male - AMAURYS PEREZ l'aiuta : Isola dei famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:53:00 GMT)

ANGELA RENDE/ La moglie di AMAURYS PEREZ : "È una donna davvero speciale" (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE è la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. "ANGELA è una donna intelligente, poi ha una gran classe"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - AMAURYS Pérez in lacrime : "Pensavo foste razzisti" : Prima dell'eliminazione dall' Isola dei Famosi , Filippo Nardi e Franco Terlizzi hanno ricevuto una sorpresa dalle rispettive famiglie. La produzione ha voluto fare uno scherzo a Amaurys Pérez e gli ...

Angela Rende/ La moglie di AMAURYS PEREZ lo sorprende in diretta : "Amore sei salvo!" (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:31:00 GMT)

Filippo Nardi eliminato all’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e AMAURYS PEREZ che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...