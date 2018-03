ALPECIMBRA Fis Children Cup | oggi Oltre 400 atleti impegnati nelle selezioni nazionali

agenziagiornalisticaopinione

: Continua intanto sulla pista Martinella la selezione italiana nello slalom speciale per ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP… - AlpeCimbraFIScc : Continua intanto sulla pista Martinella la selezione italiana nello slalom speciale per ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP… - AlpeCimbraFIScc : Carolli Francesca apre le selezioni italiane U14 Ragazzi per ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP nello Slalom Gigante! Son… - GdelleValli : Scatta l’edizione 2018 dell’AlpeCimbra Fis Children Cup: novità e diretta streaming... -

(Di lunedì 5 marzo 2018) * TUTTE LE GARE IN DIRETTA STREAMING Tutte le gare dell'FisCup " 47° Criterium Internazionale Giovani Fis verranno trasmesse in diretta streaming, che potrà essere vista in tutto ...