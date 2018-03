Allerta meteo Lombardia | rischio valanghe di piccola e media entità

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta meteo : sull’Italia un lungo periodo di forti piogge dopo le elezioni - rischio alluvioni al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/17 ...

Allerta meteo : sull’Italia un lungo periodo di forti piogge dopo le elezioni - rischio alluvioni al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/17 ...

“Ancora neve - l’inverno non è finito”. Burian Bis - nuovi ‘guai’ dal meteo. A pochi giorni dalla perturbazione che ha messo l’Itala in ginocchio - ecco la nuova Allerta : La neve non si è ancora sciolta del tutto in alcune località eppure dobbiamo probabilmente prepararci ad colpo di scena: il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilmeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco ...

Allerta meteo Campania : maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Allerta meteo Toscana : ancora pioggia e temporali - criticità “gialla” in tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile Toscana ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, per piogge e temporali attesi su tutta la regione. La Toscana è interessata da un flusso umido, relativamente mite, di origine atlantica con probabili piogge fino a mercoledì. Oggi le precipitazioni sono deboli e sparse sulle zone più orientali ...

Allerta meteo Marche : criticità “arancione” - fiumi osservati speciali : Per l’intera giornata di oggi, lunedì 5 marzo, è valida l’Allerta arancione per criticità idraulica ed idrogeologica emessa ieri dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche sulla base della previsione di diffuse precipitazioni piovose e dello scioglimento della neve ancora presente nel territorio. Si è verificata la necessità di un particolare monitoraggio della condizione degli argini del fiume Misa. I tecnici della ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

Dopo la neve pioggia e temporali - scatta una nuova Allerta meteo : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova Allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Maltempo - dopo la neve arrivano i temporali : nuova Allerta meteo della Protezione civile : nuova allerta meteo della Protezione civile. Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, allerta arancione sulle Marche. Il Maltempo prosegue sull'Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che ...

Allerta meteo - forte maltempo in arrivo in tutt’Italia : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo. Ancora maltempo sull’Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che continuano ad influenzare le condizioni Meteorologiche. Una serie di perturbazioni interesseranno da domani soprattutto il Centro-Sud del Paese con una intensificazione delle precipitazioni che, a tratti, assumeranno anche carattere temporalesco, specialmente sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Allerta meteo Marche : domani criticità idrogeologica arancione : Nuovo Allerta meteo della Protezione civile regionale delle Marche, valido dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, che indica pioggia mentre rimane l’Allerta arancione per la criticità idraulica e idrogeologica nella parte settentrionale e centrale della regione. Nelle province meridionali invece l’Allerta è giallo per criticità idrogeologica e idraulica. La Protezione civile regionale ha attivato la fase di ...