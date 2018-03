Alfa Romeo - Festeggia i 90 anni della prima vittoria alla Mille Miglia

quattroruote

(Di lunedì 5 marzo 2018) Il 1 aprile del 1928 Giuseppe Campari e Giulio Ramponi vinsero la seconda edizionea bordo dell'6C 1500 Super Sport, una delle creature di Vittorio Jano, che rese leggendario il sei cilindri di questa vettura, con testa fissa e sovralimentata. In quelloccasione lauto percorse 1.618 km viaggiando a una media di 84 km/h e centrando il primo di 11 successi dell', di cui 7 consecutivi, dal 1932 al 1938.Lversario. Il Biscione automotive sponsor36a rievocazione storica"corsa più bella del mondo", in programma dal 16 al 19 maggio sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia celebrerà il 90versario dellimpresa con diverse iniziative. Tra le più importanti, la tappa prevista per lultimo giorno presso il Museo Storico dell, dove le vettureaffronteranno prove cronometrate sulla pista ...