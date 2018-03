Aiuti Onu fuori da Ghuta dopo sole 9 ore

Siria - nuovi raid su Ghuta/ Ultime notizie : almeno 14 civili morti - al via il piano Aiuti Onu : Siria, nuovi raid su Ghuta: nella notte bombardamenti e almeno 14 morti tra i civili. L'Onu ha annunciato per oggi l'avvio del piano aiuti destinato ala regione.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Siria - Onu : pause umanitarie a Ghouta non sufficienti per Aiuti : Le "pause umanitarie" di cinque ore al giorno nella Ghouta orientale "non sono sufficienti" per fare arrivare aiuti alla popolazione e per evacuare i civili che vogliono lasciare l'enclave in mano ai ...

Siria : Onu - 'pause umanitarie' non sufficienti per Aiuti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - operatori ONG e ONU abusavano di donne in cambio degli Aiuti : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sta interessando il mondo delle ONG e dell'attivismo umanitario. A soli pochi giorni dai casi che hanno riguardato 'Oxfam' e 'Medici Senza Frontiere', recentemente sono venuti alla luce dei casi che hanno visto come protagonisti diversi esponenti di associazioni umanitarie impegnate in Siria. Tra queste associazioni vi sono anche alcune agenzie legate all'ONU e, stando a un'inchiesta condotta dalla Bbc, sono ...

SCANDALO ONU IN SIRIA - “SESSO IN CAMBIO DI Aiuti”/ Operatori ong coinvolti : “funzionari ‘compravano’ spose” : SIRIA, nuovo SCANDALO ong: "donne abusate sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc: "spose vendute"(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Siria - Onu : 'Da NordCorea Aiuti a Damasco per le armi chimiche' : La Corea del Nord ha spedito forniture al governo Siriano che potevano essere usate per la produzione di armi chimiche. Lo affermano alcuni esperti dell'Onu, che hanno indagato sul rispetto delle ...

Favori sessuali in cambio di Aiuti - il report dell’agenzia Onu : ‘Nozze temporanee e notti con gli operatori per avere un pasto’ : aiuti umanitari concessi “in cambio di una notte insieme agli operatori”. A parlare è una ragazza di Homs. Perché “più la ragazza dà al distributore, più aiuti riceve”, racconta un’adolescente che vive nel sub-distretto di Badama, nel governatorato di Idlib. Voci anonime che descrivono un inferno nell’inferno: la guerra in Siria e le sue conseguenze sulla vita delle donne rifugiate. Sono raccolti in un ...

Operatori ONU in Siria : cibo e Aiuti in cambio di ‘favori sessuali’ – Voices from #Syria : Favori sessuali. Questo quanto scambiato da Operatori dell’ONU e altre Ong in Siria per avere cibo e aiuti. Una rivelazione allucinante, quella rilasciata in un’intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. A quanto pare si tratterebbe poi di una pratica molto diffusa e che ormai moltissime donne Siriane non si recano più presso i centri di distribuzione degli aiuti per paura di venire ricattate. Questi i retroscena del mondo ...

SIRIA - “DONNE ABUSATE DALL’ONU IN CAMBIO DI CIBO”/ Operatori Ong coinvolti - nuovo scandalo Aiuti umanitari : SIRIA, nuovo scandalo ong: "donne ABUSATE sessualmente in CAMBIO di cibo e aiuti umanitari". Operatori Onu e di altre ong coinvolti nell'inchiesta-denuncia della Bbc, parla una cooperante(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:39:00 GMT)

Siria - l'inchiesta della Bbc : donne costrette a prostituirsi in cambio Aiuti da operatori Onu e Ong : A denunciarlo è un rapporto pubblicato dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolato "Voices from Syria 2018", in cui sono state raccolte tutte le denunce di violenze di genere commesse nel paese nel 2017

Scandalo Onu : in Siria operatori scambiavano cibo e Aiuti in cambio di sesso : Donne Siriane abusate da operatori dell'Onu e di altre ong che scambiavano cibo e altri aiuti con "favori sessuali". Lo rivela in un'intervista alla Bbc la cooperante Danielle Spencer. Un fenomeno così diffuso, racconta, che molte donne Siriane ormai si rifiutano di andare presso i centri di distribuzione degli aiuti perché temono di essere 'ricattate'. E' questa la nuova rivelazione che fa tremare il mondo della cooperazione ...

Siria : sesso in cambio di Aiuti umanitari. Lo scandalo inchioda funzionari Onu e Ong : Siria: sesso in cambio di aiuti umanitari. Lo scandalo inchioda funzionari Onu e Ong funzionari Onu e di altre organizzazioni non governative sono accusati di aver scambiato aiuti umanitari in cambio di favori sessuali in Siria.Continua a leggere funzionari Onu e di altre organizzazioni non governative sono accusati di aver scambiato aiuti umanitari in cambio […] L'articolo Siria: sesso in cambio di aiuti umanitari. Lo scandalo inchioda ...

Siria - la cooperante alla Bbc : “Cibo e Aiuti umanitari in cambio di favori sessuali a operatori di diverse ong tra cui l’Onu” : Cibo e aiuti umanitari in cambio di prestazioni sessuali. Una pratica così diffusa che molte donne ormai si rifiutano di andare nei centri di distribuzione nel timore di essere ricattate per la convinzione diffusa tra la gente che, se fossero tornate a casa con gli aiuti, avevano ceduto alle richieste. L’ultimo scandalo nel mondo della cooperazione esplode in seno a diverse ong tra cui l’Onu. La denuncia parte da alcuni operatori ...

Berlusconi pensa ai giovani : bonus bebè e Aiuti alle mamme : Punta molto sui giovani, accentua il profilo europeista distinguendosi da Salvini, si prepara a scendere al Sud per strappare voti al M5s e conta di recuperare consenso anche nelle ex regioni rosse. Silvio Berlusconi sa che le ultime due settimane di campagna elettorale sono determinanti, per far raggiungere al centrodestra il 40% agognato.Il suo piano prevede almeno due interviste al giorno, soprattutto in tv (oggi sarà da Fazio su Rai1), e ...