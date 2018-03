Agli Oscar trionfa Del Toro Un premio per il film di Guadagnino

Jodie Foster in stampelle Agli Oscar : 'È stata Meryl Streep' : A sorpresa, l'attrice Jodie Foster si è presentata sul palco del Dolby Theatre con due stampelle al braccio. In compagnia di Jennifer Lawrence ha dato vita a un simpatico siparietto dove ha coinvolto ...

Chiamami col tuo nome Agli Oscar 2018 tiene alto l’orgoglio italiano e vince per la Miglior sceneggiatura non originale : C'è un po' di Italia a Los Angeles durante questa 90ª cerimonia degli Academy Awards: Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 ha trionfato aggiudicandosi la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale, andata nello specifico all'autore James Ivory. Ivory, 89 anni, ha già stabilito un nuovo record: è il più anziano vincitore di un Oscar di sempre. Suo è l'adattamento del romanzo omonimo dello statunitense André Aciman, che ha dato vita ...

Frances McDormand è la Miglior attrice Agli Oscar 2018 - un trionfo annunciato per la protagonista di Tre Manifesti : Fresca vincitrice di un Golden Globe, di un SAG Award e di un BAFTA, e favorita assoluta anche per la cerimonia di questo 4 marzo: Frances McDormand è la Miglior attrice agli Oscar 2018, grazie al ruolo da protagonista in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Zero sorprese quindi sulla vittoria dell’attrice, la cui interpretazione di Mildred Hayes nel film di Martin McDonagh sta facendo parlare di sé sin dalla presentazione di Tre Manifesti a ...

A sorpresa è La forma dell’acqua il Miglior film Agli Oscar 2018 - scalzato Tre manifesti a Ebbing - Missouri : La forma dell'acqua è il Miglior film agli Oscar 2018: è questo il verdetto a sorpresa della nottata di premiazione degli Academy Awards, che con la loro novantesima edizione incoronano vincitore il fantasy romantico di Guillermo Del Toro. Non solo La forma dell'acqua, The Shape of Water in originale, ha scalzato dalla vetta il favorito Tre manifesti a Ebbing, Missouri - che guadagna solo due statuette, tra cui quella alla Miglior attrice ...

I vincitori Agli Oscar 2018 da The Shape of Water alla sorpresa Get Out - un’edizione prevedibile : lista completa : La 90ª edizione della cerimonia degli Academy Awards si è tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte: i vincitori agli Oscar 2018 sono stati pressoché prevedibili, che ha regalato poche sorprese. Alcuni avevano già la vittoria in tasca a giudicare dalle precedenti statuette ottenute ai SAG e ai Golden Globe. Gli Oscar 2018 hanno rappresentato un record per alcuni: l'ottantottenne Christopher Plummer è l'attore più anziano ad essere ...

Gary Oldman Agli Oscar 2018 sbaraglia l’Italia con Timothée Chalamet e umilia Daniel Day-Lewis (video) : Non c'erano dubbi che Gary Oldman agli Oscar 2018 avrebbe conquistato l'ambita statuetta per il miglior attore protagonista. La conferma era già avvenuta con numerosi premi vinti in precedenza, come il Golden Globe, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore cinematografico. Gary Oldman agli Oscar 2018 vince come miglior attore protagonista per la sua straordinaria performance, interpretando il ruolo di Winston Churchill nel ...

Guida Agli Oscar 2018 : le cose da sapere : La 90esima edizione dei più importanti premi cinematografici americani si terrà stasera, in contemporanea con lo spoglio delle elezioni politiche The post Guida agli Oscar 2018: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Guida Agli Oscar 2018 : tutte le cose da sapere : La 90esima edizione dei più importanti premi cinematografici americani si terrà stasera, in contemporanea con lo spoglio delle elezioni politiche The post Guida agli Oscar 2018: tutte le cose da sapere appeared first on Il Post.

Timothée Chalamet e Jennifer Lawrence : faranno coppia Agli Oscar? : Dopo il commento di Jennifer Lawrence, 27 anni, su ETonline: «Oh Dio, è troppo giovane», a proposito di una possibile storia tra lei e Timothée Chalamet, 22 anni e protagonista del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, le voci che potrebbe esserci del tenero tra i due si sono fatte più insistenti. LEGGI ANCHEChi è Timothée Chalamet LEGGI ANCHETimothée Chalamet, fascino e stile Al recente Independent Spirit Awards in Santa Monica, ...

Oscar 2018 - “La forma dell'acqua” potrebbe invertire la rotta perdente della fantascienza Agli Oscar : La pellicola di Guillermo del Toro ha una chance di conquistarsi il premio per il Miglior Film di quest'anno. Sarà mai in grado di riuscire dove "E.T." e "Arancia Meccanica" hanno fallito?Quasi 50 anni fa l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si diede una bella scossa candidando un film di genere a Miglior Film. Fino a quel momento — la 44esima cerimonia per gli Academy Awards del 1972 — agli Oscar musical e drammi ...

Oscar - gli Academy Awards compiono 90 anni : curiosità e dettAgli della notte più lunga di Hollywood : Il palco del Dolby Theatre a Los Angeles intanto è stato decorato con 45milioni di cristalli Swarovski, tributo allo scintillante mondo di Hollywood e al suo glamour Le curiosità Tra le curiosità ...

Chiara Ferragni : «L’abito che dovevo indossare Agli Oscar» : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

L’abito che Chiara Ferragni doveva indossare Agli Oscar : Color rosa cipria, con volant e leggermente più lungo dietro quasi a voler imitare lo strascico da principessa. Quell’abito di Giambattista Valli che Chiara Ferragni avrebbe dovuto indossare alla notte degli Oscar 2018 di Los Angeles lo indosserà invece solo in giro per casa. Lo comunica la stessa con un post su Instagram: «Questo doveva essere il mio abito per gli Oscar domani. Ma sono ancora a riposo a casa. Che dite lo metto per stare ...

Chi trionferà Agli Oscar? Stavolta prevederlo è davvero difficile : ... per 'Un sogno chiamato Florida' di Sean Baker, poi ci sono W oody Hallerson , suo partner nel film di McDonagh , poco quotato dai bookmaker, , e Christopher Plummer per 'Tutti i soldi del mondo' di ...