Accusato di atti persecutori | lesione personale e minacce Emessa misura cautelare

Riccione - arrestato professore : Accusato di atti sessuali con 15enne. Le richieste in alcuni audio : “Dimostrami il tuo amore” : “Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano“. È uno dei messaggi vocali inviati da un professore a una studentessa 15enne di un istituto superiore di Riccione. Il docente 46enne di Pesaro è stato arrestato martedì mattina dalla polizia lungo il percorso per raggiungere la scuola superiore dove stava andando a lavorare: è accusato di atti sessuali con ...