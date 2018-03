A Piazza Affari è ora doveroso l' aggiustamento

Mediaset a picco a Piazza Affari : Pioggia di vendite su Mediaset , che lascia sul parterre il 4,73% a 2,963 euro. Corposi anche i volumi di scambio: a meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni sono passati di mano oltre 2,7 ...

Borse Ue - Piazza Affari unica in rosso. Ko Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Il report Ubs. Ma i numeri dicono che non è possibile : Borse europee intorno alla parità. Resta in rosso invece Milano, che però riduce le perdite. Pesa comunque sui listini il voto in Italia, che premia M5s e Lega, i due partiti piu' antisistema, senza dare indicazioni certe sulla nuova maggioranza Segui su Affaritaliani.it

Elezioni - Piazza Affari apre in profondo calo - poi recupera. Sale lo spread : Grande volatilità a Piazza Affari in avvio di seduta. Dopo aver iniziato le contrattazioni in calo di oltre il 2%, in scia all'esito del voto politico, l'indice Ftse Mib ha recuperato parzialmente ...

Piazza Affari apre in forte calo dopo il voto. Affonda Mediaset - banche sotto pressione : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdì;...

Effetto elezioni su Piazza Affari. Incerte le altre Borse europee : Deboli le altre Borse europee, che non sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea di ...

Elezioni 2018 - golpe finanziario : dopo il voto - Borsa a picco. 'Strani' movimenti a Piazza Affari contro M5s e Lega : A pesare sui mercati l'incertezza politica, con l'assenza di una maggioranza e di un governo omogenei e dal programma chiaro. Di più, il terrore dell'alta finanza si è concretizzato anche nella ...

Tensione su euro e spread dopo il voto. Piazza Affari in rosso : MILANO - Ore 9:00. Il M5s nettamente primo partito, la Lega in volo e nessuna coalizione in grado di formare un governo. Sui mercati finanziari le elezioni italiane hanno portato uno degli esiti più ...

Tensione su euro e spread dopo il voto italiano. Piazza Affari perde il 2% : L'umore dei listini azionari globali continua a essere appesantito anche dalle svolte nella politica commerciale di Donald Trump, rappresentate plasticamente dai dazi su alluminio e acciaio ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari e il risultato delle elezioni (5 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con importanti notizie a livello politico più che macroeconomico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 04:21:00 GMT)

La reazione nella notte dei mercati. Euro nervoso - future su Piazza Affari giù. Male Tokyo : I mercati puntavano sull’ingovernabilità. Ma dalle prime proiezioni l’ipotesi di un “accordo populista” non è da escludere e questo ha innervosito gli indici...

Piazza Affari crolla con Europa su Dazi Trump - Ftse Mib -2 - 39% : Milano, 2 mar. , askanews, Chiusura in forte calo per Piazza Affari, atterrita, insieme alle altre Borse mondiali, dalle parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato l'...

