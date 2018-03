A Bolzano Boschi verso l' elezione tra le critiche Viene qui soltanto per

Pd - Casini batte Errani. Male Grasso a Palermo. Boschi passa a Bolzano : Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali 'caldi' ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l'exploit ...

Elezioni - Boschi vota a Bolzano : ANSA, - Bolzano, 4 MAR - Maria Elena Boschi ha votato a Bolzano, dove è candidata al uninominale. In mattinata la candidata Pd è andata a messa nella chiesa dei Domenicani in centro storico, poi si è ...

Sottomarino Boschi : dall'inizio della campagna elettorale - fuori dai radar nazionali. Avvistata solo a Bolzano... : Sparita dai radar. La 'stella' del renzismo, il ministro più in vista dell'era di Matteo Renzi a Palazzo Chigi, Maria Elena Boschi, croce e delizia per il Pd degli ultimi anni, brilla per assenza dalla campagna elettorale nazionale. Inabissata: da quando Sergio Mattarella ha sciolto le Camere aprendo di fatto la corsa al voto, nessun talk show è riuscito ad averla come ospite, nessun organo della carta stampata, né online, ...

Reinhold Messner : "Maria Elena Boschi candidata a Bolzano? Una bambina di terza elementare parla il tedesco meglio di lei" : Risale solo a qualche giorno fa il suo endorsement alla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale blindato di Bolzano-Bassa Atesina, eppure ora Reinhold Messner sembra voler mettere un freno agli entusiasmi, almeno dal punto di vista glottologico. "Una ragazzina di terza elementare, se madrelingua, sa il tedesco meglio di lei", ha detto l'alpinista sottolineando come l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avrebbe ...

Maria Elena Boschi "fantasma" a Bolzano : Maria Elena Boschi non pervenuta a Bolzano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, catapultata da Roma nel capoluogo altoatesino, ha annullato tutti gli appuntamenti rifugiandosi in albergo ...

Maria Elena Boschi fantasma a Bolzano : Maria Elena Boschi non pervenuta a Bolzano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, catapultata da Roma nel capoluogo altoatesino, ha annullato tutti gli appuntamenti rifugiandosi in albergo causa influenza.Una candidatura che ha fatto storcere il naso persino a Louis Durnwalder, storico ex presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che Gian Antonio Stella del Corriere della Sera ha intervistato, trovandolo in compagnia della ...

Maria Elena Boschi - il sabato in fuga a Bolzano : la candidata Pd blindata in albergo - chi ha evitato di incontrare : Per Maria Elena Boschi poteva, anzi doveva, essere il sabato del confronto diretto. Il primo e anche l'ultimo a Bolzano , il collegio in cui è stata paracadutata dal Pd , Bolzano. Nel tradizionale ...

La leader dei truffati insegue la Boschi e la sfida a Bolzano : Un confronto fuori casa su banca Etruria e sul sistema bancario italiano. Letizia Giorgianni, candidata in Toscana nelle liste di Fratelli d'Italia, ha sfidato Maria Elena Boschi a un incontro pubblico nella città di Bolzano. L'esponente della coalizione di centrodestra ha deciso così di "inseguire" il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, che si è presentata invece nel collegio della cittadina ...

Boschi candidata a Bolzano - il Pd rischia di perdere elettori se esclude i locali : Dura la scelta questo giro di elezioni. Tra le notizie che riportano rincorse a sputarsi addosso fatti e misfatti, che coinvolgono un po’ tutti i partiti del panorama politico italiano, ne spicca una in particolare, che mi ha colpito in questi ultimi giorni. Quella interna al Pd altoatesino che, a soli dieci giorni dal voto e, quindi in pieno rush finale di campagna elettorale, si spacca clamorosamente e fragorosamente. Alcuni esponenti di ...

Boschi candidata a Bolzano - l’ira di Bizzo : “Pd sottomesso alla Svp - ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige” : Matteo Renzi “diceva di voler liberare l’Alto Adige da questo sistema di dipendenza dalla Svp, ma se n’è dimenticato un nanosecondo dopo averlo promesso”. Il segretario del Pd si è invece piegato a questo sistema scendendo a patti con il partito sudtirolese, pur di paracadutare Maria Elena Boschi nel collegio sicuro di Bolzano. Una scelta che “è stata solo l’ultima goccia di un Pd che ha asfaltato la comunità di lingua italiana in Alto Adige”. A ...

Boschi scatena la mini-scissione a Bolzano - ma al Nazareno sono sicuri : vincerà lei in quel collegio : Lunedì sera l'iniziativa con Reinhold Messner, alpinista, scrittore, il primo ad aver scalato tutte le 14 vette del mondo che superano gli ottomila metri: dopo averla accompagnata in montagna quest'...

Non solo Boschi. Nel Pd di Bolzano anche una storia di soldi : Se ne vanno in 13, a dieci giorni dal voto. Una mini-scissione del Pd accoglie Maria Elena Boschi a Bolzano, proprio nel giorno in cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si affaccia in città per una full immersion di 4-5 giorni di campagna elettorale. Dicono addio in protesta contro la candidatura della toscana Boschi e del veneto Gianclaudio Bressa entrambi a Bolzano, la prima capolista per la Camera, il secondo per il ...

Boschi spacca il Pd a Bolzano. Se ne vanno in 14 : A dieci giorni dal voto, il Pd altoatesino si spacca: 14 esponenti, espressione della minoranza che fa riferimento al presidente del Consiglio provinciale Roberto Bizzo hanno annunciato la loro uscita dal Pd. Tra i dissidenti l'assessora bolzanina Monica Franch, l'assessore del comune di Ora Luigi Tava, l'attuale consigliere comunale Mauro Randi e Miriam Canestrini, membro della segreteria provinciale. In conferenza stampa è stata ...

Messner scende in campo per Maria Elena Boschi a Bolzano : 'È molto preparata e creativa' : Reinhold Messner scende in campo per Maria Elena Boschi. Lunedì 26 febbraio il re degli ottomila parteciperà con la candidata Pd a un incontro pubblico sul tema delle culture di montagna. L'...